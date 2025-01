La Tania: "Me da mucha rabia que la copla esté asociada a la política, como música no se lo merece"

El documental de C.Tangana sobre la vida de Yerai Cortés, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ha logrado algo que pocos documentales consiguen. Más allá de la nominación en la categoría de Mejor película documental en los próximos Goya, ha logrado la de Mejor canción original gracias a Los almendros, una canción compuesta por Antón Álvarez (C. Tangana), Yerai Cortés y La Tania. Precisamente es la cantante de El Campello (Alicante), cuyo nombre real es Tania García Martínez, y pareja de Cortés quien ha publicado este viernes su primer disco Amoríos. La verdad de mi coplilla.

En él tanto ella como Cortés, que ha compuesto los temas junto a ella, reflejan sus idas y venidas y la crisis que vivieron juntos en cada una de sus coplas. Con este trabajo quiere reivindicar un género tradicionalmente asociado al franquismo. "La copla fue muy feminista", recuerda a El HuffPost y recalca que a través de las coplas podían vivir unas vidas que las mujeres de la época no tenían.

"Ellas soñaban escuchando a esas mujeres y a esas historias de, de repente, poder acostarse con el vecino. Mientras que ellas limpiaban sus casas, escuchar copla las hacía soñar cuando era un momento en el que muchas mujeres no podían soñar y no podían hacer nada", explica.

Más allá de la reivindicación por este género y por revivir el folclore tradicional del que dice que ha sido injustamente asociado a esa carga política. La Tania vio en la copla el género perfecto para hablar de esos Quereles, como titula una de sus canciones. "He querido como contarlo con este género por todo el vínculo que tiene de vivencias, de historias, de secretos pasionales, de traiciones, de desamor... Todo esto está muy asociado a la copla también, consideramos que el género era lo que mejor le venía a este proyecto", indica.

La de El Campello no se considera coplera, sino más bien intérprete. Pero esto no le ha impedido compartir su vida tanto en el documental como en el disco. En uno de esos distanciamientos con Cortés decidió irse a Francia, donde emprendió una carrera sobre las tablas y pudo conectar con las vivencias de otros emigrantes españoles.

Sobre la exposición total de su vida personal, La Tania asegura que gracias a su vínculo con Cortés se ha hecho de una forma por la que se considera "privilegiada".

"Estaba convencida y sabía que eso lo sabíamos hacer por toda la comunicación que tenemos y tal. Eso no significa que hayamos pasado por momentos malísimos y por momentos de poca comunicación, pero creo que nuestra relación precisamente se basa en eso. Estaba muy tranquila y me siento muy orgullosa de haber contado nuestra verdad", cuenta.

Quedan casi dos semanas para la gala de entrega de los Goya, ¿cómo llevas la nominación a los premios con ese Los Almendros?

Estamos flipando, estamos súper ilusionados y es como que es un notición. es algo que jamás podía haber pensado. Es increíble.

Además por una banda sonora de un documental, que no es algo especialmente habitual.

Me encanta, me pone muy contenta que se haya puesto en valor una canción que es a guitarra y voz, y ya y en directo. Me parece una canción tan orgánica, que esté nominada a un Goya. Eso me ha puesto muy orgullosa.

Precisamente en un momento en el que las canciones con autotune e incluso con IA dominan el mercado, aunque tú tampoco te cierras a utilizar herramientas digitales en este disco.

A mí me encanta todo lo digital y todas las herramientas que tenemos ahora, me parece que es enriquecer la música. Pero luego, también todo lo orgánico y lo sencillo también me gusta. Precisamente en mi disco lo he querido plasmar esos dos mundos, que creo que pueden convivir perfectamente.

Todo el disco está producido por C. Tangana, al igual que el documental de Yerai Cortés, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Ha sido maravilloso. Pucho es amigo y ha estado muy cerquita de este proyecto, es un pedazo de artista. Para el documental, desde el primer momento cuando supe que lo iba a hacer él, era todo un sí, porque yo sabía que nos iba a cuidar y que todo lo que él quisiera contar iba a ser increíble, porque es un pedazo de artista.

En el documental, al igual que en el disco, Yerai y tú mostráis vuestra relación y vuestros mejores y peores momentos sin tapujos, ¿cómo habéis llevado eso de abriros y exponeros tanto a nivel personal?

Creo que precisamente al exponernos tanto, lo que ha hecho es que nos hayamos cuidado más, de alguna manera. Estoy muy tranquila porque sabía que lo más importante era que Yeray y yo nos cuidáramos. Estaba convencida y sabía que eso lo sabíamos hacer por toda la comunicación que tenemos y tal. Eso no significa que hayamos pasado por momentos malísimos y por momentos de poca comunicación, pero creo que nuestra relación precisamente se basa en eso. Estaba muy tranquila y me siento muy orgullosa de haber contado nuestra verdad. Que la gente que lo quiera ver, que sepa que es mi verdad, ya luego la gente pues que lo recoja como quiera.

Sí que es verdad que vi una película de Función de Noche, que para mí es una de mis películas favoritas y siempre dije "ojalá tenga yo la oportunidad de poder hacer esto algún día". Me parece un privilegio poder hablar precisamente de nuestra historia.

Mis referencias por mi generación en el cine siempre han sido películas como Leyendas de pasión, Pearl Harbour... cintas donde romantizan el amor de alguna manera y es como ojalá también me hubiesen contado este tipo de películas en ese momento porque me hubiesen hecho como tener una realidad del amor donde no lo hubiese romantizado tanto y no hubiese sufrido tanto como cuando tuve esta crisis con Yerai.

¿Es más fácil cantar desde esa pérdida, desde el desamor?

Las canciones y las letras son la mayoría de Yerai, yo le he ayudado como siempre y todo ha sido comunicándonos mucho. El disco es un disco narrativo de un año y medio, pero Yerai me conoce tan bien que ha sido como darme canciones en todo momento y yo ir contándole por dónde iba pasando. Al final los dos terminábamos la canción porque yo igual le decía "esto por aquí no, esto por aquí" o "estoy sintiendo más esto que esto".

Los almendros que cuenta como esa lejanía que tuvimos y tal, esto sí que es una canción como de amor, entonces al final yo creo que la clave es cómo cantar las cosas, o por lo menos en nuestro caso es fácil porque estamos hablando de nosotros y no hay que imaginarse nada. Tenemos simplemente como que sentir y ya está, pero tiene como algo, cuando cantas con amor tiene como una parte así como pasional, que yo soy bastante peliculera y bastante pasional, que sí que mola también.

La Tania en una imagen promocional. Cortesía de Sony Music

¿Qué aprendiste de tu etapa en Francia en uno de esos momentos de crisis?

Me fui a Francia en un momento en el que necesitaba tomarme un tiempo en esta búsqueda que cuento en la película. Necesitaba tomarme como un espacio para saber bien lo que quería y en Francia me puse a dar conciertos con mi amigo Rodolfo, que es guitarrista en bares y ahí surge ese sentimiento de nostalgia que tuve. Eso siempre lo digo, sintiéndome una privilegiada por haber podido irme a otro país no por una necesidad real, sino como esto por una necesidad del primer mundo por así decir.

Ahí me encontré con muchas familias y con mucha gente que sus abuelos eran españoles o sus bisabuelos o incluso sus padres, con todas esas historias que me contaban, esas personas tuvieron que irse por una necesidad. Me apetecía como poner este guiño, como esta vivencia que yo tuve, porque sí que pude sentir esa nostalgia a través de todas las historias que me contaban estas personas. Me parece como que la canción de El emigrante, en ese momento en París, necesitaba como dar con alguna manera como que contarla.

Luego me dio para vivir muchas cosas, tuve muchos amoríos, estuve fatal, o sea, pasé por todos los estados de ánimo.

La copla ha estado asociado durante años con el franquismo, con una imagen rancia o con un género que solo gusta a personas mayores, ¿está cambiando?

Precisamente eso es como uno de los retos. Me da mucha rabia que la copla esté asociada a la política, como música no se lo merece. Quería ponerla en un primer plano para que no sea la de esa España del régimen, como que no se merece como que se haya apoderado de la copla, que es una música preciosa y que nos cuenta historias preciosas.

Son historias de mujeres superfuertes. Hizo mucho por ellas y también por nosotras. Me da mucha pena y si las desvinculas de esto, tiene mucha carga política. Es como que no me da la gana de que esto tenga esta carga. A mí me encanta la copla, aunque no me considero coplera tampoco me considero intérprete, he querido como contarlo con este género por todo el vínculo que tiene de vivencias, de historias, de secretos pasionales, de traiciones, de desamor... Todo esto está muy asociado a la copla también, consideramos que el género era lo que mejor le venía a este proyecto.

"Mientras que ellas limpiaban sus casas, escuchar copla las hacía soñar cuando era un momento en el que muchas mujeres no podían soñar y no podían hacer nada"

Contaba Lidia García en ¡Ay, campaneras! precisamente que esas historias pasionales abrían un mundo totalmente desconocido igual a mujeres que estaban en casa.

Eso es una de las cosas que a mí más me gusta de la copla, que hizo mucho bien a muchas mujeres, porque había mujeres que no salían de sus casas, que no se podían permitir vivir ese tipo de historias. Ellas soñaban escuchando a esas mujeres y a esas historias de, de repente, poder acostarse con el vecino. Mientras que ellas limpiaban sus casas, escuchar copla las hacía soñar cuando era un momento en el que muchas mujeres no podían soñar y no podían hacer nada. La copla fue muy feminista, después se dice que las copleras estaban muy vinculadas al franquismo, pero también he leído muchas cosas, aunque no soy una estudiosa de esto, que demostraban que ponían límites.

En mi investigación ellas muchas veces le decían incluso a Franco 'yo no voy a salir a cantar ahora mismo, voy a cenar'. Esas historias me parecían maravillosas porque es como ‘a tomar por culo, ¿sabes? No tenemos que dar este poder a esta persona’ porque no lo merece y es una música maravillosa y que hizo muy feliz a muchas mujeres.

También se hablaba de los egos de las copleras y se ha caricaturizado mucho esa supuesta rivalidad entre unas y otras, ¿eso ya no existe en la industria?

Yo no participo en eso para nada, todo lo contrario. No estoy muy informada tampoco de lo que sucedía en ese momento con esas artistas, pero luego también me parece que había grandes amigas. Creo que también había mucho apoyo entre ellas, tengo la sensación y estoy muy orgullosa de mis compañeras.

Aquí no hay comparaciones, al final aquí hay compañerismo, convivimos todas las que queramos hacer lo que nos dé la gana. Convivimos y hay espacio para todas, estoy superorgullosa de mis compañeras, todo lo contrario. Quiero colaborar con mucha gente y compartir.

¿Y con cuál de ellas te gustaría colaborar?

María Arnal, Amore, Judeline me encanta también, hay muchas. De momento esas tres, pero hay muchas compañeras con las que me encantaría colaborar y que siento que de alguna manera también hay un vínculo parecido en lo que hacemos.

"Ahora por fin estamos como desvinculando todo nuestro folclore y toda nuestra música tradicional de esas cargas políticas"

Con todas estas artistas y con otros muchos nombres, ¿estamos viviendo un revivir del flamenco o de las músicas que beben del flamenco?

No sé si tanto del flamenco, pero lo que sí que siento es un poco con el folclore en general. Siento como que de alguna manera es como nuestra música tradicional y desapareció porque estuvo mucho tiempo asociada a una cosa muy casposa porque estaba vinculada a una carga política muy grande. Entonces creo que ahora por fin estamos como desvinculando todo nuestro folclore y toda nuestra música tradicional de esas cargas políticas. Entonces por eso ahora creo que estamos de alguna manera más volviendo a reconocer de alguna manera este género.

¿Qué tienes preparado o qué pueden esperar las personas que vayan a verte en directo?

Me apetece muchísimo hacer directos. De hecho es lo que más me gusta. Me gusta también estar en el estudio, pero cantar en directo me encanta, me apasiona. No sé si tendremos gira para este verano o para otoño, pero ya estamos moviendo fechas y pensando en el directo.

Todavía no sé bien qué voy a hacer, tengo que ponerme ahora con el directo, pero a mí me gustaría como ser bastante fiel a lo que hay en el disco. Y luego a otro tipo de canciones que quiero que también salgan. Esta cosa clásica me apetece que aparezca. Lo mismo después no tiene nada que ver, porque no lo tengo todavía montado. Pero quien vaya va a encontrar a una persona con muchísimas ganas de cantar en directo.

Me apetece divertirme, pasármelo bien, disfrutar, cantar... Pero sobre todo, divertirme. La copla que estoy haciendo ahora y la música que hago hay momentos de diversión y como de un desahogo tan grande, que al final es como que me lo paso increíble.