Las pistas que disparan la teoría de un posible regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh

No es la madrugada del 20 de enero, pero para muchos fans de La Oreja de Van Gogh esa espera en la estación podría haber terminado. Por el momento todo está en el terreno de los rumores, pero algunos fans están especulando acerca de la posibilidad de que Amaia Montero pudiera regresar a la que fuera su banda de música durante casi toda la década de los 2000.

Por un lado, la periodista Isabel Rábago en el programa Juntos de Telemadrid han explicado que no se trataría de una simple reunión, que la de Irún se uniría al resto de la formación para llevar a cabo una gira de la que no han compartido más detalles.

Por ahora, ni la banda ni la propia cantante han confirmado o desmentido esta información de la que se están haciendo eco varios medios de comunicación. De hecho, desde Tendencias, han recogido una publicación que ha hecho en los últimos meses Montero que podría haber sido una pista de este supuesto regreso.

Una de ellas ha sido una imagen que compartió en stories de Instagram de una chaqueta rosa que la artista llevó en algunas actuaciones con el grupo y escogió para que sonara de fondo The Show Must Go On, de Queen. A esta fotografía la acompañaba un mensaje: "Y cada día me repito que no queda tanto".

Este no ha sido el único guiño a La Oreja de Van Gogh que ha hecho Montero. En diciembre del año pasado, Amaia Montero ponía la voz a la canción del anuncio de Telefónica, en colaboración con Xabi San Martín, compositor y teclista de La Oreja de Van Gogh.

Si esta noticia llegara a confirmarse, sería uno de los reencuentros más esperados de la música española. Montero decidió abandonar al conjunto en 2007, tras más de 10 años de recorrido juntos.

Ella, entonces, emprendió una carrera en solitario, mientras que La Oreja de Van Gogh continuó su camino. La escogida para darle el relevo fue Leire Martínez, exconcursante de Factor X.