Las respuestas del 'caso Nacho Cano' y los interrogantes que deja en el aire

El cantante y empresario Nacho Cano volvió a hablar el viernes por la tarde ante los medios de comunicación para asegurar que hay artistas que "no se atreven" a defenderle tras el estallido del 'caso Nacho Cano' porque "les quitan las subvenciones". Además, ha defendido la forma de contratación de sus 17 becarios asegurando que no "son inmigrantes" que cuestan dinero a los españoles, "que están por la calle" o que "no les quedan más remedio que robar".

Este sería el último capítulo del 'caso Nacho Cano', que comenzó con la detención del productor de Malinche el pasado martes acusado de presunta contratación ilegal de inmigrantes y que ha monopolizado parte de la actualidad durante toda la semana, acaparando numerosos titulares y generando un encendido debate en redes sociales que se intensificaba con cada intento de defensa del protagonista.

Aquí, las respuestas a los múltiples interrogantes que saltaron tras su detención y las numerosas preguntas que aún quedan por resolver del mediático proceso policial.

17 'becarios' y una denuncia

Solo unas horas después ser interrogado en la Comisaría Centro y puesto en libertad, el excomponente del grupo Mecano convocó una rueda de prensa para dar su versión y, lejos de calmar los ánimos, su testimonio provocó un sinfín de reacciones y multiplicó las dudas sobre lo sucedido.

Durante esta comparecencia, Cano admitió tener a 17 estudiantes mexicanos disfrutando de una beca que les permitía formarse en la Escuela Internacional de Artes Escénicas JANA y hacían prácticas en el musical Malinche. Unas becas que, según el protagonista, contaban con el apoyo de la Casa de México en España.

Fue la denuncia de la estudiante número 18 —a la que el productor calificó durante la rueda de prensa de "conflictiva" y a la que expulsaron de la academia—, la que desencadenó una investigación que acabó con sus compañeros en comisaría para ser interrogados y con él detenido como parte de la investigación, acusado de atentar contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular.

Los 17 estudiantes, que decidieron apoyarle con su presencia durante la rueda de prensa a Nacho Cano, reaccionaron al interrogatorio policial presentando las correspondientes denuncias por un delito de coacciones y de falsedad en documento públicos. "Los policías son unos criminales. Y espero que se haga justicia", aseguraba el músico.

¿Una oportunidad para nuevos talentos inmigrantes?

A la semana siguiente del interrogatorio a los alumnos, el productor fue requerido para declarar por la Comisaría Centro, situada en la calle Leganitos de Madrid, "que curiosamente está dirigida por una persona afín a Grande Marlaska".

Destapaba así Cano su propia teoría de la conspiración y apuntaba con el dedo al comisario jefe, Alberto Carba, que también llevó a cabo la operación contra el bailador Rafael Amargo, y al Gobierno señalando que "en la agenda" estaba ir a por él y el motivo no era otro que su amistad con Ayuso. "La policía actúa con impunidad, saca las cosas de contexto, va a por mí, por la única razón de que apoyo a Ayuso, como han ido a por su novio y su hermano", agregaba al respecto colocándose como una de las patas del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Todos sospechábamos, pero ahora no tenemos ninguna duda de que todo esto lo ha orquestado la Policía. Esto es la Stasi, es un sistema orquestado para sacar la noticia de que estoy detenido por traer inmigrantes de forma irregular al país", aseguraba en exclusiva a El Mundo antes de comparecer en rueda de prensa. "Yo pago 579.000 euros en nóminas al mes y traigo a inmigrantes para darles una oportunidad. El propio embajador de México da apoyo a este programa. Esto es una operación sucia y asquerosa", se defendía.

Sin visado de estudio, sin permiso de trabajo

Según la investigación que se está llevando a cabo desde la Comisaría de Centro de Madrid a la que ha tenido acceso El País, los agentes pudieron constatar que los becarios entraron en España el diciembre del pasado año como turistas en seis vuelos distintos desde Guadalajara (México), lo que solo permite estar en España un máximo de 90 días.

"Nos dijeron que íbamos como turistas y que en la aduana teníamos que hacer como que no nos conocíamos", confirmó la becaria expulsada en TardeAR y aseguró que nunca vieron papeles.

No fue hasta los dos meses de estar en Madrid, cuando solicitaron el visado de estudiante y, según el abogado de Cano, la Delegación del Gobierno se lo denegó en el mes de mayo porque no acreditaban que estuviesen realizando ninguna clase de estudios homologados. El recurso presentado por el equipo de Cano denegado definitivamente en estos días.

Además, según este mismo medio, los bailarines, que ensayaban diez horas diarias para poder participar en el espectáculo, vivían en un hostal en habitaciones compartidas, comían en el mismo restaurante todos los días un menú de 10 euros y cobraban una paga de 20 euros el fin de semana más 300 al mes, que después subió a 500.

Con todo lo acontecido, la Fundación Casa de México en España se vio obligada a emitir un comunicado aclarando que el convenio firmado con Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas acordó la concesión de tres becas, y no las 20 que desde Malinche se anunciaron, con una duración de "un periodo no mayor de 12 meses" y desde la institución se aseguran de que los estudiantes beneficiados cumplan con "todos los requisitos legales".

Por su parte, la Embajada de México en España negó su "involucración" en el programa de becas para los artistas del musical Malinche, "más allá del acto protocolario" que ofreció en diciembre pasado a los jóvenes llegados a España que iban a participar en este espectáculo. Ahora bien, los estudiantes, que se encuentran en un limbo administrativo, sin permiso para estudiar ni trabajar, están recibiendo la asistencia y protección consular de la embajada.

Ayuso y singular defensa de la libertad

Ayuso tardaba menos de un día en recoger el guante a las declaraciones de Nacho Cano. La líder madrileña presentaba el Festival Hispanidad 2024 — casualidades de la vida, este año versa sobre México— y lanzaba un capote a su amigo. Para ello hablaba de la "inaceptable presunta detención" del de No me puedo levantar.

"Ayer, aquí en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir, también en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o en la empresa. Y se ejecutó el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho en los últimos años por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es, además, uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo, con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios, en libertad", indicaba sobre su amigo, eso sí sin mencionarle expresamente.

Así, indicaba que lo que se pretende buscar es "el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado" y aseguraba que es una práctica que solo se puede hacer desde los países "que lo han perdido todo", en especial "la libertad", tachando la situación de "estalinismo".

Ayuso-Cano: ¿una relación sin fisuras?

Lo cierto es que la presidenta y el artista mantienen una estrecha relación de amistad desde Nacho Cano actuó en la Puerta del Sol para cantar Un año más en la Nochevieja del 2020 al 2021. Ese mismo año, la presidenta entregó la medalla que la Comunidad de Madrid otorga a diferentes personalidades en el Dos de Mayo recibiendo numerosos elogios del artista. Allí, aseguró que era un “milagro” por mantener los teatros abiertos durante la pandemia y llegó incluso a quitarse la banda que le había puesto Ayuso para condecorarla a ella “por ser tan valiente y ser tan buena presidenta”.

Tres días después de que Nacho Cano recibiera la Medalla de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se encontraba con una petición del músico para recibir una subvención de 39.371 euros. El ejecutivo regional se la concedió en el marco de las medidas implementadas para ayudar a las empresas a hacer frente a la pandemia del coronavirus. La subvención fue concedida el 20 de julio de 2021, unos días antes de que fueran vistos juntos en IFEMA, emplazamiento en el que Malinche lleva representándose desde hace dos años.

Ese verano, unos paparazzis pillaron a ambos en 'Villatranquila', la mansión que Nacho Cano tiene en Ibiza, así como en un restaurante mexicano de la isla. En mayo de este año acudió de nuevo a Ibiza para ver el estreno de su nuevo musical Ibiza Hippie Heaven.

En septiembre de 2021, la presidente de la Comunidad de Madrid defendió a su amigo en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea de Madrid y se mostraba favorable a que Nacho Cano construyera en una parcela pública una pirámide Azteca que acogiera el musical. “Antes de seguir insultando a los mejores músicos de este país, que cuando tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que usted nunca va a conseguir, esta persona va a traer aquí empleo, sueldos y turismo”, le dijo a Mónica García, entonces portavoz de Más Madrid.

La relación entre ellos se ha ido estrechando y en noviembre de 2023 Ayuso acudía a ver la función 400 de Malinche, donde recibió nuevos elogios del productor a cuenta del “me gusta la fruta”, la excusa que utilizó el equipo de la presidenta para no reconocer el insulto que dedicó a Pedro Sánchez.

“Hace 500 años hubo una reina, una mujer inteligente, con mando, que reunificó lo que hoy es nuestra nación y le dio el dinero a Colón para que descubriera América y ordenó que se cristianizara a la gente para que no hubiera abusos. Ella se llamaba Isabel”.