Lo que parece y lo que esconde 'Celeste', la serie ¿clara-mente? inspirada en Shakira y sus problemas con Hacienda

"Tengo todo lo que buscas, demasiado para ti". Con esta canción, Demasiado para ti, pegadiza y que a muchos espectadores les costará sacar de la cabeza se presenta Celeste, la estrella mexicana de la música latina que ha defraudado 20 millones de euros a Hacienda que protagoniza la serie homónima de Movistar +.

Las referencias son claras, ese "demasiado para ti" suena a "esa loba ya no está pa tipos como tú" de Shakira y esos 20 millones de euros se acercan a los 14,5 millones de euros que la colombiana admitió no haber declarado ante la Agencia Tributaria.

Pero las similitudes de Celeste, creada por el guionista Diego San José y dirigida por Elena Trapé, van más allá. El tono que emplea la actriz a la que da vida Andrea Bayardo y sus "gorgoritos" pueden recordar en determinados momentos a la cantante colombiana. Algo que su creador, San José, niega y asegura que Bayardo era cantante antes de la producción. "Las dos canciones que suenan en la serie no se componen ni se piensan utilizando a Shakira en concreto como referente, sino que la actriz es cantante antes que actriz y canta así. Es su manera de cantar y no está modulada para acercarse a ningún lugar", explica el guionista a El HuffPost.

"Temáticamente lo que nos interesaba tampoco tenía que ver con un guiño a ninguna artista reconocible, sino que las canciones son dos temas que le viene muy mal escuchar a Sara Santano (Carmen Machi) en dos momentos determinados: en el primer caso, una canción sexual de diversión, lúdica, de conquista y de noche, pero es para que se sienta mal Sara, no por ningún referente real", señala.

Igual que ocurre con la imagen promocional de su perfume, que se ve en un supermercado en uno de los fotogramas de la serie, muy parecida a la de Barranquilla en 2023 cuando presentó su fragancia Rojo, inspirada según ella en la "feminidad poderosa". Es cierto que podría ser extrapolable a cualquier otra diva pop, también por sus looks con bodys brillantes y pedrería para sus actuaciones.

Las casualidades se repiten si se habla de que ella tiene una relación con un empresario español, que tiene "la deuda de Hacienda y la prensa en la puerta" y que este incluso le es infiel. ¿Clara-mente? Igual no tanto.

Andrea Bayardo como Celeste en 'Celeste'. Movistar +

Tal y como enfatiza su creador, "si van a verla llamados por un símil con determinado artista, le va a decepcionar porque en la serie donde prácticamente cae el 95% de lo que nos centramos es en una señora de 62 años que está sola con un perro en casa".

"En ese sentido, desde el primer capítulo muy pronto se entiende que si la expectativa tiene que ver con la parte de prensa rosa o cualquier sensacionalismo por parte de cualquier evasor que suene, no va a encontrar esa serie", enfatiza San José, que recuerda que "decidieron no hacerla porque tenía que tratar de otra cosa y tener otros ingredientes más relacionados con la soledad, la tristeza o la parte gris de una inspectora, que con una estrella del espectáculo".

Antes de ver la serie, San José pide no crearse ningún símil para poder sorprenderse con ella: "Independientemente de las que tenga la gente con respecto a Celeste, invito a que la gente la vea sin expectativas, que no se la imaginen en base a por quién la hemos hecho, sino que se dejen llevar por un viaje en el que tal vez las cosas no vayan a ser como ellos esperaban, pero esperamos que lo que proponemos les guste igual o más".

La vida no tan gris de una inspectora de Hacienda, la verdadera protagonista

Más allá de Celeste, la verdadera protagonista de la producción es la inspectora de Hacienda Sara Santano, a la que da vida una camaleónica Carmen Machi, quien asegura "haber dado un tercio de su vida a Hacienda".

Santano tiene vida aparentemente monótona, sin apenas vínculo familiar con su hija ni con su perro, con la seriedad y la profesionalidad como bandera —juzgando por qué posición de la oposición ocuparon en cada promoción sus compañeros—, que "cancela" su jubilación cuando le ofrecen llevar el caso del fraude de Celeste.

"No es casualidad que se construya a partir del último día de trabajo antes de jubilarse y no es casualidad que la hija con su madre tenga un conflicto porque no sepa qué va a hacer su madre cuando se jubile y le da miedo que no tome esa decisión", recuerda San José con respecto al desarrollo del personaje.

"Se podría entender que alguien que tiene un patrimonio muy alto tuviera miedo a la intervención de la redistribución de la riqueza, porque les tocaría repartir. Pero los que no tienen mucho también tienen miedo a Hacienda" Diego San José, creador de 'Celeste'

El guionista ha plasmado la vista que asegura que se tiene en buena parte de la sociedad de los inspectores de Hacienda. "Es paradójico que el bien común genere reticencias", asegura.

"Lo curioso es que la tienen todo tipo de personas. Incluso si se busca una lógica, se podría entender que alguien que tiene un patrimonio muy alto tuviera miedo a la intervención de la redistribución de la riqueza, porque les tocaría repartir. Pero los que no tienen mucho también tienen miedo a Hacienda", asegura el guionista, que asegura que es algo "curioso" que en las "dos Españas" se pongan de acuerdo para el "odio a los impuestos y a los inspectores de Hacienda".

Con Celeste su vida dará un giro y se obsesionará con ella y con lograr demostrar que estuvo viviendo en España 183 días, necesarios para justificar su residencia fiscal. Eso la llevará a conocer a Tony (Manolo Solo), un paparazzo que prácticamente vive en las puertas de la casa de la cantante mexicana. Con ello, San José ha querido reflejar todos los estratos de la sociedad bajo el eslogan "Hacienda somos todos" y que "no hubiera ni buenos ni malos".

"Hemos intentado de plasmar de alguna manera lo que es España a través de lo que piensan los diferentes perfiles respecto a los impuestos. Sara, evidentemente, tiene una visión muy clara como inspectora de Hacienda de lo que son los impuestos, pero también un paparazzi que representa el cinismo ante el Estado, pero también a un asesor, a un delegado de Hacienda, a una posible evasora... A todos ellos, al escribirlos queríamos darle la razón, no dársela fácilmente a Sara", explica.

Carmen Machi como Sara Sancano en 'Celeste'. Movistar +

Lejos de la comedia que ha planteado en sus otros proyectos San José, como Vota Juan o Fe de etarras, la vida de Santano cuenta con más elementos de drama o thriller, no sin puntos que resulten cómicos como que en una noche casi desesperada rompa esa figura seria y acabe cantando y bailando ese Demasiado para ti en un karaoke gin tonic en mano.

"Vengo de hacer comedia, muy comedia, con un número de chistes por página muy elevado, pero he tenido el privilegio de que la cadena y la productora me preguntaran después de muchos años qué me gustaría hacer. Y el tono que a mí me gusta es más este: un tono donde se acerquen las cosas como las vivo como ciudadano. Ni la vida es tan divertida como para que todo el rato haya chistes, ni es tan triste para que todo el rato haya drama", detalla.

Con esta inmersión, la serie trata de mostrar el lado más humano de esos inspectores que por algunos están vistos como enemigos y por otros como seres completamente ajenos que han superado una de las oposiciones más exigentes del funcionariado.

Machi pasa de la seriedad total a hacer cosas que ni imaginaba, incluso a tener que tratar y convencer con todo tipo de argucias a un fan acosador de la cantante o a meterse de lleno en Panamá para conocer los beneficios fiscales del país. "Aunque sea adalid de la legalidad, también la vemos hacer cosas que están al borde", explica.

El acoso a las estrellas y la soledad ante la jubilación, las subtramas más allá de las similitudes

El acoso de Aarón, un joven que superó un cáncer con la música de Celeste y que incluso tiene una orden de alojamiento hacia ella, tampoco ha sido inspirado por ningún caso real, según San José. "Mientras escribíamos la serie salieron un par de casos de acoso a artistas internacionales y sí que nos documentamos, pero la directriz principal con él era que no resultase paródico ni un cliché de alguien con problemas de salud mental exagerados, con un montón de tics o muecas extrañas, sino alguien que en un momento dado pudiera parecer más cercano a cualquiera de nosotros", explica.

El creador asegura que también quería que los motivos de este personaje "no fueran totalmente irracionales". "Con la madre de Aarón pasa igual, que explica por qué cree que a su hijo lo ha salvado Celeste", señala. "Hemos mirado mucho a la realidad, pero que todos tuvieran una parte de verosimilitud en sus pensamientos que vienen del sentido común que hemos aplicado en lugar de fijarnos en qué hace la gente en realidad", argumenta.

Carmen Machi como Sara Sancano en 'Celeste'. Movistar +

Más allá de la persecución fiscal a la cantante, la serie se fija en el día a día de la inspectora y el vacío al que se enfrenta ante la jubilación y una vida dedicada al trabajo.

"A la hora de hacer Celeste el mecanismo narrativo que teníamos en mente era que la inspección de Hacienda que ella está haciendo una artista sirva para que se inspeccione a sí misma a nivel vital", señala San José.

Para el guionista esta obsesión a la que llega el personaje de Machi con el trabajo es también un mismo reflejo de la sociedad. "Es algo que me da un poco de pánico que es que cuando nos preguntan qué queremos ser de mayores, respondemos siempre oficios: médico, astronauta, futbolistas... Pero no construimos qué somos cuando se acabe el oficio", señala y recuerda que con la esperanza de vida de hoy en día y la edad de jubilación actual, este tiempo ocupa entre dos y tres décadas.

Lejos de la purpurina, el dinero "no facturado", el amplio calendario de días que Santano guarda en su despacho para perseguir a Celeste, la serie aborda esa segunda capa que explica el guionista. "Todo esto realmente va de una mujer que tiene que ver qué hace el resto de su vida", señala.