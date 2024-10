Los exmiembros de One Direction recuerdan a Liam Payne: "Estamos devastados" 

Los exintegrantes del grupo One Direction —Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan— se declararon este jueves "completamente devastados" tras la muerte de su "hermano" Liam Payne el miércoles en un hotel de Buenos Aires.

En un comunicado difundido a través de Instagram, los exmiembros de la banda explican que "a su debido momento, cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir", pero que por ahora se tomarán un tiempo para "llorar y procesar" el fallecimiento de Payne, de 31 años.

"Atesoraremos para siempre los recuerdos que compartimos con él. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaban junto a nosotros", señalan.

En el texto, firmado por los músicos con sus nombres de pila, los cuatro aseguran que lo extrañarán "terriblemente".

Se trata del primer mensaje que cuelga la página de Instagram de la banda desde 2020.

Los componentes, entre ellos Louis Tomlinson, ha recordado por su cuenta en otro mensaje su relación con Payne, a quien llamó el "buen hermano que había deseado toda mi vida".

"Liam era un increíble escritor de canciones, con un gran sentido de la melodía, a menudo hablamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos construido en la banda", escribe.

"Y para que conste, Liam era en mi opinión la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su tono perfecto, su don para la escritura. La lista sigue. Gracias por darnos forma", dice Tomlinson en su comunicado en Instagram.

Al mismo tiempo, reconoce que lo está pasando mal para lidiar con la muerte de su amigo, y se ofrece para ser "el tío que necesita Bear", el hijo del fallecido.

Tomlinson no ha sido el único, también Harry Styles ha emitido un comunicado individual dirigido a su excompañero. "Liam vivía completamente abierto, con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los años más preciados de mi vida. Siempre le extrañaré, mi querido amigo", señala el cantante de temas como As It Was.

Zayn Malink, quien abandonó la boy band en 2015, también compartió un mensaje de recuerdo a su compañero en su perfil personal. "He estado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme. No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podríamos tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte lo suficiente por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar cuando tenía 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaban, detalla el artista, que lo califica como un "hermano".

"No puedo explicarte lo que daría solo por darte un abrazo una última vez y me despediría de ti apropiadamente y te diría que te amo y respetaba mucho, guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre", explica.

La Fiscalía argentina que investiga la muerte de Payne, que cayó en la víspera desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, informó este jueves que califica el caso como "muerte dudosa", aunque cree que el músico estaba solo y sufrió un brote "producto del abuso de sustancias".

La familia de Payne dijo este jueves que están "desconsolados" por su muerte y lo recordarán por "su alma amable, divertida y valiente".

"Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente", afirmaron.