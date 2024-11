Rauw Alejandro, Mike Towers y Bad Gyal vencedores de Los40 Music Awards en una gala volcada con Valencia

Se propusieron convertir esta edición en la más grande y lo consiguieron. La gala de Los40 Music Awards celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona ha sido la más grande de las fiestas de la música en España jamás contada, con los damnificados por la DANA de Valencia como espectadores de corazón, presentes en cada discurso y en cada una de las actuaciones.

Fue el pasado lunes, cuando desde Los40 se tomó la decisión de convertir el evento en un acto solidario y decidieron abrir la venta de una fila 0 para recaudar fondos que serán destinados a Cruz Roja para ayudar a las víctimas de la DANA que asoló Valencia la semana pasada. Al terminar la gala, llevaban recaudados más de 800.000 euros entre la venta de entradas y las donaciones de los patrocinadores del evento.

Con el recuerdo a las víctimas de Valencia como telón de fondo desde que se encendieron los primeros focos, el pistoletazo de salida lo dieron Maluma y Estopa. El dúo de Cornellá puso a vibrar el Palau desde las primeras notas de Como Camarón. Con el público gritando su estribillo, la cosa ya solo podía ir bien.

Estopa durante su actuación en la gala de Los40 Music Awards.

Fue Ana Mena la primera en subirse al escenario a recibir su galardón a Mejor canción por Madrid City, tema que se ha convertido en un himno para los seguidores de la malagueña. Kapo, como Mejor artista revelación, Maluma, como Mejor artista o grupo en directo latino y Enrique Iglesias, como Mejor colaboración latina, continuaron recogiendo premios en una larga noche llena de emoción y solidaridad.

Los artistas consagrados y los nuevos fenómenos

Enrique Iglesias fue además uno de los reconocidos con el premio Global Icon esta edición. Con 30 años de carrera y 17 giras, el hijo de Julio Iglesias se ha consagrado como uno de los artistas latinos más influyentes de la historia. Emocionado, recogió su premio y, tras reconocer que "el tiempo pasa volando" y agradecer a su equipo y a sus fans el apoyo que ha recibido en todo este tiempo, dedicó el reconocimiento a "Valencia y a todas las comunidades afectadas por las inundaciones".

Enrique Iglesias con el galardón que le reconoce como Icon Global. jparis

El otro premio Global Icon fue para Maluma, el artista colombiano "es un embajador cultural latino" que ha colaborado con Shakira, Ricky Martín, Karol G y que ha hecho sonar sus canciones en cualquier rincón del mundo. "Agradecer a una persona muy especial en mi vida, a mi mujer, a Susi. Te amo porque me has hecho mejor hombre", ha sido su primera dedicatoria al subir a recoger su galardón.

Minutos más tarde, fue Belén Estaban la encargada de presentar el premio al Mejor álbum latino y para ello sólo tuvo que tararear "Esa falda chiquitita qué bonita te queda". Sí, el puertorriqueño Myke Towers fue uno de los protagonistas de esta noche, igual que su compatriota Rauw Alejandro, que se llevaron tres estatuillas cada uno y se consagran como referentes de la música urbana en el mundo.

Rauw Alejandro fue uno de los triunfadores de Los40 Music Awards con tres galardones. jparis

De la misma manera, también fue la velada de confirmación de la estrella del género urbano Bad Gyal —que se llevó premios y fue una de las más aplaudidas de la noche— y del granadino Sayko como una de las voces destacadas de este género en España.

Pero la fiesta no solo fue para artistas que cantan en español y no tardaron en aparecer dos 'adversarios' de altura ante ellos: Teddy Swims y Benson Boone, que se repartieron los premios en las categorías internacionales. Este último salió al escenario, y entre la emoción y el subidón, conquistó el Palau que explotó en aplausos con su actuación, en la que lució no solo de su voz, también su excelente forma física deleitando con varios mortales en su coreografía.

La solidaridad y la empatía por banolidaridad, humanidad y empatía

"No tenemos palabras que añadir a esto. Gracias a todas, a todos y a todes", manifestaban los hermanos Muñoz cuando recogieron su premio como Mejor gira o concierto por su Gira 25 años. Y, como en cada aparición pública, Estopa lanzó un aplastante mensaje sobre lo que está sucediendo en Valencia: "El ser humano es bueno, que no os engañen".

Otro conmovedor mensaje envió Lola Índigo cuando fue reconocida como Mejor artista. Además de dedicárselo a sus fans —"vosotros me salváis a mí, siempre"—, se dirigió a "esa niña que está en casa y se mira en el espejo y no le gusta cómo se ve. Ámate porque eres preciosa".

Manue Turizo y Lola Índigo protagonizaron la actuación con la que se puso punto y final a la gala. jparis

Uno de los últimos premios lo recogió Dani Fernández, como Mejor artista o grupo en directo. Su discurso fue el perfecto resumen de lo que pasó la pasada noche en el Palau Sant Jordi: "Estamos celebrando la vida. Estamos celebrando la música". Que la música salva, que es cierto su poder curativo, lo ha vuelto a confirmar él intérprete de Todo cambia gracias a que una de sus fans que recobró la fuerza cuando en medio de la tragedia de Valencia pudo volver a escuchar sus canciones después de seis días.

Esta es la lista completa de premiados:

Premios Global Icon

Enrique Iglesias

Maluma

Categoría España

Mejor artista o grupo: Lola Índigo

Mejor artista o grupo revelación: Ruslana

Mejor álbum: Abraham Mateo, Insomnio

Mejor canción: Ana Mena, Madrid city

Mejor vídeo musical: Vicco, Engatusao

Mejor artista o grupo en directo: Dani Fernández

Mejor colaboración: Marlon y Álvaro de Luna , Olvidé olvidarte

Mejor artista urbano: Bad Gyal

Mejor canción urbana: Saiko, BadGyal

Mejor festival o evento: Coca-Cola Music Experience

Mejor artista o grupo Del 40 al 1: Beret

Mejor gira o concierto: Estopa, Gira 25 años

Mejor artista LOS40 Summer Live: Adexe y Nau

Categoría internacional

Mejor artista o grupo: Teddy Swims

Mejor artista revelación: Benson Boone

Mejor álbum: Teddy Swims , I've tried everything but therapy (vol. 1)

Mejor canción: Benson Boone, Beautiful things

Mejor artista o grupo en directo: Coldplay

Categoría Global Latina

Mejor artista o grupo latino: Rauw Alejandro

Mejor artista o grupo revelación: Kapo

Mejor álbum latino: Myke Towers, La pantera

Mejor canción latina: Emilia y Tini, La original

Mejor vídeo musical latino: Rauw Alejandro, Touching the sky

Mejor artista o grupo latino en directo: Manuel Turizo

Mejor colaboración latina: Enrique Iglesias y María Becerra, Así es la vida

Mejor festival, gira o concierto latino: Maluma, Don Juan World Tour

Mejor artista urbano: Myke Towers

Mejor canción urbana: Rauw Alejandro, Santa

Mejor colaboración urbana: Bad Gyal y Myke Towers, Mylova