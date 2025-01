Miguel Poveda: "Lorca es más grande que su propio crimen"

Los poemas de García Lorca han traspasado fronteras y formatos. Uno de los últimos de la mano del cantaor Miguel Poveda, que presentó en abril de 2024 su disco Poemas del cante jondo, en el que lleva al flamenco junto al guitarrista Jesús Guerrero los poemas de la obra homónima del poeta granadino.

El barcelonés, que logró en 1993 con solo 20 años la preciada Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas en Murcia, acumula ya 15 LP, entre ellos dos adaptaciones de la poesía de Lorca, otra de Rafael Alberti y su disco Desglaç, publicado en 2005, en el que pone música a varios poetas catalanes como Joan Margarit o Maria Mercè Marçal.

Sobre los valores del granadino, el cantaor asegura a El HuffPost que en sus poemas se esgrimen los mismos que en el flamenco, como son "justicia, compromiso, libertad y amor al ser humano y la naturaleza".

Esta universalidad la lleva también a la pertenencia del flamenco ya que defiende la diversidad, como ya hizo en su último trabajo Diverso (2021) también a los territorios y niega que haya una capitalidad como defienden políticos como Isabel Díaz Ayuso, que aseguró en octubre de 2023 que Madrid era la "capital del flamenco". Aunque el catalán defiende que "su raíz más profunda está en Andalucía", señala que la base de este género Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tiene que ver más con el "corazón, duende, emoción, vida y el arte".

El artista, que ha visibilizado y defendido en numerosas ocasiones al colectivo LGTBI incluso dentro de el en algunas ocasiones hermético círculo flamenco, lamenta que haya una oleada de odio "en todos los sectores" debido a una deshumanización generalizada. Sin embargo, no pierde la esperanza: "Hay que darse baños de amor, empatía y calma en el corazón y seguro que todo puede mejorar".

Con el espectáculo de este trabajo junto a Guerrero, Poveda llega este fin de semana dos noches al Teatro Circo Price de Madrid en el marco del festival Inverfest, celebrado en varias ciudades españolas en los meses de enero y febrero.

En este Poema del cante jondo pones música a los poemas de Lorca, ¿da respeto enfrentarse a estos versos del granadino?

Siempre hay una máxima dosis de respeto, pero también de amor y gratitud a un hombre que nos ha dado la gloria con su implicación en el universo del flamenco.

¿Cómo ha sido adaptarlos al flamenco?

La temática son retratos de algunos de los cantaores de la época, de paisajes y sentimientos que son la atmósfera perfecta para construir en el cante, eso sí, permitiéndonos Jesús Guerrero y yo, la libertad de aportar nuestra propia lectura musical desde la libertad creativa.

Ya es tu segundo acercamiento al poeta tras Enlorquecido, ¿hay mucho flamenco en las letras de Federico García Lorca?

En las letras de Federico está el mundo entero, desde lo más telúrico hasta lo más lejano de las estrellas, pasando por un sentido de justicia, compromiso, libertad y amor al ser humano y la naturaleza. Todo eso también es el flamenco.

Precisamente por esa defensa de libertad y amor al ser humano, cierto sector ha denunciado que se "politice" la figura de Lorca, ¿es posible separarle de sus reivindicaciones sociales y de las causas que le llevaron a su muerte?

Federico tuvo su sentir político, pero mucho más social, eso no debe llevar a nadie al asesinato. Pero Federico es más grande que su propio crimen, es amor y naturaleza viva.

Este fin de semana te enfrentas a dos conciertos en Madrid, en el Inverfest, donde según la presidenta de la Comunidad de Madrid es "la capital del flamenco". ¿Estás de acuerdo?

El flamenco no tiene capital, tiene corazón, duende, emoción, vida y arte y eso es universal. Aunque he decir que su raíz más profunda está en Andalucía.

Más allá de que haya una capitalidad o no, ¿siguen existiendo prejuicios dentro del mundo del flamenco con respecto al que se acerca fuera del mundo gitano?

Cada vez menos. Ya la gente no se plantea tantas idioteces cuando se trata de emocionarse con un músico, sea chino, negro, gitano o de Pontevedra.

Precisamente este año la bailaora japonesa Yunko Hagiwara ganó en el festival del Cante de las Minas y volvió a suscitar críticas, ¿es el flamenco un lenguaje universal?

Yo me he emocionado viendo bailar a algunos japoneses y japonesas. Me emociona escuchar tocar la guitarra a Sabicas, Miguel Borrull, ver bailar a Carmen Amaya o cantar a Israel Fernández, que es de Toledo...

Te has declarado admirador de Rosalía en más de una ocasión, después de las críticas que recibió en su momento hoy en día numerosos artistas han seguido esa estela de mezclar la música urbana con toques flamencos, ¿crees que sirvió de cortafuego para otros autores?

No sé si sirve a otros artistas o le sirve a ella. Al final, es su libertad artística y yo la respeto y la aplaudo. Cortafuegos hizo también hace años Lebrijano, Morente, Camarón o Paco de Lucía, hay que dejar que los artistas se expresen desde su libertad.

⁠¿Cómo te llevas con la IA y herramientas como el autotune? ¿Crees que podría dañar el patrimonio del flamenco?

No las conozco, sinceramente. Pero en el flamenco, soy amante y partidario de la esencia, la naturalidad y la verdad absoluta que lleva implícita esta maravillosa música que emociona con su autenticidad y sus imperfecciones.

Los conciertos se han convertido en los últimos años para muchos artistas en un bien de consumo. Cada vez más artistas denuncian que el público habla en los conciertos o se limita a grabar para redes sociales, ¿crees que depende del formato? ¿Se puede huir de este fenómeno o es difícil compatibilizarlo con que sea rentable?

Yo no es lo que vivo en mis conciertos, hay alguna gente que graba algunos momentos para llevarse de recuerdo o subir algunos segundos a sus redes sociales, pero la gran mayoría están vibrando desde su corazón más que desde la pantalla.

Tampoco has tenido tapujos a la hora de hablar de tu vida personal, ¿te ha costado muchas críticas? ¿Crees que hay un nuevo auge de odio hacia determinados colectivos como el LGTBI con casos como el de Samuel Luiz?

Hay auge de odio en todos los sectores porque el ser humano se está deshumanizando en general. Pero, por suerte, hay almas buenas que hacen de este planeta un sitio más amable y hay que luchar para potenciar eso, hay que darse baños de amor, empatía y calma en el corazón y seguro que todo puede mejorar.

En más de una ocasión has comentado que cada vez lanzas más mensajes sociales en tus temas, ¿te ves en un futuro realizando algún tipo de canción protesta a través del flamenco?

Canto lo que me emociona pero también a lo que me preocupa o a lo que siento que hay que darle voz, porque estoy en el mundo con todas las preocupaciones sociales que tiene que tener cualquier persona sensible y con ganas de cambiar el mundo a mejor, por eso siempre cantaré al amor pero alzaré la voz ante cualquier injusticia social.