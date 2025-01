Muere el actor español Francisco San Martín a los 39 años

El actor español Francisco San Martín, conocido por sus roles en series como Days of our lives y Jane the virgin, ha fallecido a los 39 años en su casa de California. Así lo ha confirmado la revista People, que señala según el informe de las autoridades de Los Ángeles, la muerte se habría producido el pasado 16 de enero y se trataría de un suicidio.

Nacido en Mallorca, San Martín se crió en el estado americano de Montana y posteriormente volvió a España para pasar su adolescencia y comenzó a formarse como actor.

Su primer gran papel le llegó en 2010, cuando empezó a interpretar al personaje de Darío Hernández en Days of our lives, convirtiéndose en un éxito en la televisión estadounidense. Posteriormente formó parte del elenco de la aplaudida comedia Jane the Virgin, interpretando a Fabián Regalo del Cielo.

San Martín también participó en otras series como The Bold and the Beautiful y en la película Behind the Candelabra, donde compartió elenco con Michael Douglas y Matt Damon.

"Pepe, qué puedo decir además de que te quiero y que descanses en paz, amigo mío. Te quiero mucho mucho mucho. Ojalá te lo hubiera dicho más", escribió su compañera de Days of Our Lives Camila Banús después de conocerse su muerte.