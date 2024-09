Muere la actriz Maggie Smith a los 89 años

Este viernes ha fallecido la actriz británica Maggie Smith a los 89 años. Así lo ha adelantado la cadena de televisión BBC, que ha difundido la declaración de Toby Stephens y Chris Larkin, los hijos de la intérprete, conocida por su papel en Dowton Abbey y por interpretar a Minerva McGonagall en la saga de películas Harry Potter.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith", reza el comienzo del texto. "Falleció pacíficamente en el hospital esta madrugada, viernes 27 de septiembre", prosigue, antes de detallar que Smith "era una persona muy reservada y estuvo con amigos y familiares al final".

"Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", continúan indicando los hijos de la actriz.

En el mismo texto aprovechan para "agradecer al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster por su atención y su generosa amabilidad durante sus últimos días". "Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento", concluyen.

Nacida en 1934, su trayectoria cinematográfica se remonta a 1958, cuando protagonizó junto a George Nader Nowhere to Go. Y, a lo largo de su dilatada carrera, ha cultivado todo tipo de géneros en la gran pantalla. Muerte en el Nilo, Furia de titanes o Una habitación con vistas son algunos de los títulos que destacan.