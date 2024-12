Noches del Botánico ficha a Santana, Roxette y Max Richter para su edición de 2025

El ciclo musical madrileño Noches del Botánico ha anunciado este jueves sus primeros artistas confirmados, entre los que se encuentran el guitarrista mexicano-estadouniense Santana, el dúo Roxette, el pianista Max Richter o la banda Kool & The Gang.

Se trata de un avance de su programación, que volverá a desplegarse en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII y que ya contempla en junio otras actuaciones a cargo de Fangoria y Nancys Rubias el día 6, de la banda australiana de electrónica Parcels el 13 y, desde España, de la compositora e intérprete Zahara el 15 y del grupo de pop-rock alternativo Lori Meyers el 19.

Desde EE.UU. llegarán el 20 de junio la banda de rock Train y el 25 la veterana formación de r&b, soul y funk Kool & The Gang con éxitos como Celebrate! o Ladies' Night, mientras que los franceses Air le pondrán aires electrónicos a la noche del 26.

El 27 de junio será el momento de comprobar por primera vez en España cómo funciona la nueva dupla de los suecos Roxette, tras la reciente incorporación de Lena Philipsson en lugar de la fallecida Marie Fredriksson, para interpretar hits como How Do You Do, Dressed for Sucess o Sleeping In My Car.

Ya en julio están anunciadas las actuaciones del DJ austríaco Parov Stelar el día 8, del afamado pianista y compositor alemán Max Richter el 14, el 15 de la cantante y compositora británica Beth Gibbons (conocida sobre todo por su faceta como vocalista de Portishead) y el 23 del cantautor colombiano Fonseca.

La última presencia anunciada, y probablemente la más estelar, es la del mítico Santana, considerado uno de los grandes guitarristas de la historia de la música global. Veintidós años después de su última actuación en la ciudad, repasará sus temas más icónicos en una doble cita los días 28 y 29 de julio.

Las entradas, de acuerdo al comunicado de la organización, estarán disponibles a partir del próximo martes, 17 de diciembre, a las 12 horas a través de la web de Noches del Botánico y en su distribuidor oficial.

A falta de confirmar muchos más nombres para 2025, este ya asentado ciclo del verano madrileño intentará repetir o igualar el éxito de su anterior edición, que reunió a más de 170.000 personas en 53 noches de concierto y que además recibió el galardón a "mejor evento del año" en los primeros Premios de la Academia de la Música.