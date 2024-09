Paco León, tras el caso Gisèle Pélicot: "No paro de pensar en la trama de 'Kiki' por la que me disculpé"

El actor y director Paco León, que en 2021 pidió perdón por romantizar una violación en su película Kiki. El amor se hace, ha vuelto a reflexionar sobre ello en sendos mensajes que ha publicado en su cuenta de Instagram tras comenzar el juicio del caso Gisèle Pélicot, mujer francesa que fue drogada por su marido durante años para que más de 50 hombres la violaran.

"Creo que es obvio que todo el mundo sentimos asco, repulsión e incomprensión ante este tipo de monstruos", ha señalado el cineasta.

"Escuchando las declaraciones de los que la violaron es verdad que vivimos en esto que llaman la cultura de la violación, que parece que son palabras y realmente existe la cultura de la violación", prosigue. "Y eso está en todos. Yo no paro de pensar en la trama que grabamos en Kiki, por la que me disculpé. Después de los años tomé conciencia de que estaba romantizando una violación y una sumisión química, que parece que dentro del matrimonio no pueden existir las violaciones y existen, desgraciadamente", admite León.

Sobre la trama en Kiki, recuerda que era algo "que nos hacía risa" y que no cayó en el horror, al igual que mucha gente que vio la película. "Recuerdo con horror cosas que yo mismo he escrito", incide, para subrayar la idea de que la cultura de la violación está "en todos". "Me avergüenzo de no haber tenido esa sensibilidad", reconoce.

"De esa cultura de la violación creo que participamos todos", concluye el director. En su cinta, compuesta por varios relatos, un hombre, José Luis, dormía con somníferos a su pareja, Paloma, que tenía discapacidad motora, y mantenía relaciones con ella.