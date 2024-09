Pamela Anderson y las segundas oportunidades: así la define Gina Coppola, tras arrasar en San Sebastián

Pamela Anderson y Gia Coppola han arrasado juntas en San Sebastián. Lo han hecho con The Last Show Girl, un proyecto que ha dirigido la nieta de Francis Ford Coppola y que ha servido a la que protagonizara Los vigilantes de la playa para reinventarse e, incluso, llegar a convencer a la crítica. Ahora que lejos quedan los 90, se ha centrado en su faceta de actriz.

"Lo que más me emociona es que la gente pueda ver la actuación de Pamela Anderson", ha indicado la directora, cuando durante la entrevista con Vanity Fair le han preguntado qué significa para ella mostrar el filme en el festival de cine que se clausura este domingo en Donosti. "Es una actriz muy buena, lo hace muy, muy bien", ha añadido.

En este sentido, para Anderson, este metraje ha supuesto "una última oportunidad" tras años de carrera enfocados en su físico. Sin embargo, el momento vital que atraviesa ahora es "mucho más sensual". Así lo ha expresado a su paso por San Sebastián.

"Una de las razones por las que he hecho esta película ha sido para apartarlo todo, para recordar quién soy", ha asegurado la intérprete de Barb Wire. Ha incidido en que, a lo largo de su trayectoria, ha dudado en varias ocasiones de sí misma.

Durante el rodaje, ha contado que se identificó con el personaje que interpreta, una bailarina de 50 años que ha de ver qué hacer con su futuro cuando su espectáculo termina abruptamente. "Siempre he sabido que era capaz de mucho más y creo que no tenía nada que perder, así que me dejé llevar porque pensé que era mi última oportunidad de hacer algo así", ha apuntado Anderson.

Y, precisamente, esta oportunidad que le ha brindado la joven de la estirpe Coppola le ha servido para demostrar al resto del mundo que es "capaz de mucho más". Y así lo ha recogido la crítica, que ha llegado a asegurar que ha sido "el papel de su vida". Un rol "que puede captar plenamente su increíble intensidad emocional y vulnerabilidad, y (ojalá) el comienzo de una nueva carrera para ella", han indicado desde IndieWire.