Paul Thin: "La ansiedad de la que hablo en 'Alondra' es algo que pasé y pude apartar de mi vida"

Pablo Delgado (21 años), o como todos le conocen, Paul Thin, empezó la travesía de Operación Triunfo 2023 como un susurro de talento y serenidad. Su voz fue un arroyo cristalino que resonó en un público que se enamoró de él ya en la ‘Gala 0’ con su interpretación de Way Down We Go, de Kaleo.

El granadino ha sido uno de los artistas que más creció durante la edición. Es así como le llamaba el público: un artista. Uno que está dejando huella en cada uno de sus oyentes. Lo cierto es que solo Naiara pudo superar a Paul en la final de OT. Quedando en el segundo puesto (como lo hizo Aitana en OT 2017), Universal ha apostado muy fuerte con este nuevo lanzamiento.

Paul Thin lanzó hace ya dos años La Camarera, y hace diez meses, Lola, que ha alcanzado más de 3,5 millones de reproducciones en Spotify. Su primer 'single' tras OT fue Dónde, alcanzado más de 2,4 millones de reproducciones (y subiendo).

Alondra, su nueva gran apuesta, trata sobre la última noche de fiesta antes de empezar a tratar la ansiedad. "Esa noche a las cuatro de la mañana en la que piensas que el alcohol te va a salvar de algo, pero en realidad caes, una vez más, en ese pozo de ansiedad del que el alcohol no te salvará", describe.

Las expectativas y las ganas de su público son tan altas que Alondra fue tendencia en Twitter desde que lanzó el 'pre-save'. Lo cierto es que ese abismal apoyo no ha surgido solo a raíz de sus canciones, sino también por cómo le describen como persona: Siempre con una sonrisa, amable y simpático, un chico natural y honesto, tanto consigo mismo como con los demás.

- Se acabó la gira de OT. ¿Sientes pena porque termine o tenías ganas de que acabara para ya poner todo el foco en tus nuevos proyectos?

Las dos. Creo que hay espacio para los dos para sentir esa melancolía y esa pena de ‘se ha terminado’, porque es algo que se vive una vez y ya no vuelve. Pero, por otro lado, estaban esas ganas de empezar a trabajar ya centrado únicamente en lo mío, por lo que ha sido un poco esa cosa ‘fifty fifty’.

- ¿Cómo ha ido la convivencia durante la gira?

Al final nos pasa eso que llegamos por la mañana, directamente vamos a la prueba de sonido y es todo como muy rápido. Pero luego, por ejemplo, al terminar el show nos poníamos en el jardín del hotel a echar el rato. Creo que, al final, lo que ha tenido la gira ha sido el poder vernos en esos momentos, estar juntos en el autobús. Aunque igual estoy yo durmiendo, pero en el reto que estoy yo despierto estoy con X. Es muy excursión de instituto, que aunque tengamos cosas que hacer siempre estamos ahí. Es verdad que, como digo, somos 16 personas, cada uno de su padre y de su madre y al final es lo que tiene.

- Ahora cada uno toma su camino, pero, ¿siempre habrá tiempo para tus compañeros?

Sí, al final, habrá gente con la que nos va a costar más vernos, por agenda o lo que sea, pero es una cosa que ya nos hemos dicho todos, que estamos ahí para los demás, para lo que necesitemos. Somos una familia. Familia desestructurada, pero somos una familia.

- ¿Hay nervios antes de sacar un single?

Siempre hay nervios. Yo estoy tranquilo porque lo que más tenía es ganas de que saliera ya, después de tanto tiempo trabajando la canción. Pero un poquito en la barriguilla si da ese… Está bastante balanceado, pero bien.

- ¿Qué mensaje quieres transmitir con Alondra? ¿Con qué nos vamos a encontrar?

Yo lo que quiero es que la gente simplemente se encuentre con las distintas emociones que tiene la canción, que vean el trabajo que hay detrás y que la disfruten como quieran, ya sea con auriculares, bailándola… Como quieran. Al final la canción deja de ser únicamente mía para ser de ellos también. Así que… ¡Que la vivan!

- Da la sensación de que la letra, su mensaje, es algo oscuro, pero que acaba siendo algo iluminador.

El mensaje de Alondra es oscuro. Es una canción que se centra en la ansiedad y en no saber si eres capaz de salir de un pozo. La luz no sé muy bien si justo en Alondra se llega a encontrar. Es verdad que musicalmente igual sí lo pide, pero a nivel de letra es una canción un poco pesimista. O más que pesimista, creo que es un poco fatalista.

Paul Thin durante la entrevista en 'El HuffPost'. Aurora Pascual

- ¿A qué viene el concepto de Alondra?

Es una canción que trata sobre la última noche de fiesta antes de empezar a tratarte por la ansiedad, antes de empezar a tomarte antidepresivos. Es ese momento de salir de fiesta a las cuatro de la mañana en la que estás pensando que el alcohol te va a salvar de algo, pero en realidad es solamente caer una vez más en ese pozo de ansiedad que el alcohol no te va a salvar, aunque estés de fiesta.

- Entonces, ¿a qué te refieres al decir en el estribillo "Estoy buscando Alondra"?

Me gusta dejarlo un poco a la idea de la gente, que saquen sus teorías, así que no te diré exactamente que simboliza ese "Estoy buscando Alondra".

- Hablas de la ansiedad. Tu vida ha cambiado desde el concurso. Tanto público y tanto trabajo ¿Cómo la gestionas tú?

Creo que estoy bastante bien. Al final estoy concentrado en lo mío: en mi trabajo, en hacer las cosas como se tienen que hacer. También es verdad que esa ansiedad de la que hablo en Alondra es algo que ya pasé en su momento y que ahora lo he utilizado como inspiración para hacer la canción. Algo que viví, pero que por suerte y con su tratamiento correspondiente ya pude rebajar bastante. Al final es algo con lo que, de alguna manera, ya pude apartar de mi vida y se queda un poco en la anécdota. Es verdad que tengo esos momentos que a veces aparecen un poquito, pero también creo que es normal en la situación en la que estoy. Pero estoy muy bien, la verdad.

- ¿Podemos decir que a partir de Alondra, ahora sí estamos de verdad ante la "era Paul Thin"?

Creo que ya está empezando. Todavía quedan cosas por ver. Hay mucho todavía por entender del concepto de mí musicalmente y de lo que va a venir. Es un inicio, un primer paso hacia esta primera era de todo el proyecto. Porque al final, creo que todo lo que ha venido hasta ahora ha sido un prólogo. Y esto era más que el punto de partida de lo que se va a venir a partir de ahora.

- En este principio de la nueva era, ¿hay obsesión por los números? O preocupación por cómo va a ir

Creo que más es una preocupación de que todo vaya bien, de que las cosas no vayan mal. Creo que no es lo mismo. Yo estoy bastante tranquilo en la parte de que si esto no va como tiene que ir, lo siguiente lucharé para que vaya bien. A nivel de trabajo no va a parar porque este igual no vaya tan bien como me esperaba al principio. Todo va a ser seguir trabajando, seguir trabajando y seguir trabajando. Es una cosa que no me da miedo, pero es cierto que igual sí hay más preocupación, no porque quiera que esto sea top 1, sino porque le vaya bien.

- El apoyo que recibes en redes sociales es abismal. ¿Cómo te manejas con ellas?

Soy un usuario bastante de toda la vida de las redes sociales, siempre he formado parte de ellas. Pero al mismo tiempo soy una persona que las detesta un poco, no me gusta mucho lo que simbolizan en muchos momentos y por eso mismo sé utilizarlas, pero a veces me gustaría que no, no tener que estar en redes sociales. Al final, son un mundo que te saca mucho de la realidad. La calle no es Twitter. Al ser algo tan anónimo, se pierde un poco la realidad de todo lo que es la vida. Las redes están ahí, yo me he acostumbrado vivir con ellas a este nivel, al final no es lo mismo que antes, que eran interacciones con dos o tres amigos míos, a de repente tener ese nivel de interacción. Es aprender a convivir y darte cuenta de que no es lo mismo el día a día, no es lo mismo la calle que los ‘me gusta’ a través de Twitter.

- ¿Te esperabas esta repercusión tras salir de Operación Triunfo?

El funcionamiento de Alondra al equipo y a mí nos sorprendió para bien. Ahora hay que ver cómo se traslada todo eso del hype a lo que es una canción completa. Al final, uno no sabe qué es lo que se va a encontrar cuando sale de la academia. Uno se imagina, pero no se espera. Más que esperarme, yo me podía llegar a imaginar y pensar en qué es lo que puede ocurrir.

- Quienes han estado contigo desde el principio ha sido tu familia, tus tan queridos por todos, padre y hermana. ¿Que les dirías?

Les darías las gracias. Han sido gente que han estado para mí siempre, ha confiado en mí. Yo siempre he tenido metas muy locas, pero han confiado en mi locura y me han dicho que podía contar con sus manos para agarrarme y sostenerme cuando me caiga si hace falta. Eso es lo que más agradezco de ellos.

- Hace poco fue La Velada 4. ¿Estás abierto a cantar en La Velada 5, si se diese?

Es un show más. Es un evento que no hay que esconder. Como digo, es un evento que a mí me gusta ver. Que llevo viendo muchos años. Yo he pagado mi entrada para ir allí. Si se da, pues será algo muy bonito. No sé si habrá una Velada 5, tampoco sé cómo se preparará todo, al final la cuatro fue hace dos días, como quien dice.

- Se han abierto las inscripciones para el Benidorm Fest. ¿Te gustaría participar y llegar a Eurovisión?

No lo sé, la verdad, yo siempre he sido muy eurofán. Me acuerdo de salir antes de una celebración mía propia porque era el día de Eurovisión. Yo no me lo perdía ni muerto. Sí que es verdad que creo que hay momentos para todo, pero ahora no es el momento. Sí que es el de estar en otros proyectos. No descarto en un futuro, pero ahora mismo creo que voy a estar en otras cosas. Podría decirte un… ¿Quién sabe? Pero bueno, espero decirte que no creo que sea el momento y si llega, pues llegará.

- ¿Qué podemos esperar de Paul Thin después de Alondra?

Mucho juego. Experimentación con la música que a mí me llena, que al final es el pop y lo urbano, y un sonido propio. Creo va a ver esa música un poco más de club, de alguna manera, pero que siempre tenga esa cosa más artesanal, pro así decirlo. Siempre va a estar ahí dentro ese pensamiento y forma de crear.

- Siempre hago esta última pregunta. Se pregunta mucho, pero poco desde el corazón. ¿Cómo estás?

Pues estoy bien, de verdad. Un poquito estresadete porque estamos ahora con los siguientes singles, ahora con Alondra, el álbum, todo eso. Pero la verdad es que estoy muy bien. Tengo esa cosilla de que he tenido que pensar "¡A ver qué tengo que hacer hoy!", pero estoy bien. Muchas gracias por esta pregunta.

Paul Thin se somete al 'HuffTest': "Violeta y yo tenemos una sinergia artística especial"

- Artista favorito

Rosalía.

- Solo queda un plato de comida en el mundo. ¿Cuál querrías que fuera?

Yo soy muy pizzero. La pizza hace muy bien.

- ¿Te gusta el helado?

No soy un gran fan del helado. Me gustan mucho los sándwiches de nata.

- Lugar donde perderse

Me gusta andar por las zonas en las que hay campo cerca de la plaza, esa zonita que es como verde.

- ¿Con qué excompañero te perderías allí?

Con Bea

- ¿Team calor o team frío?

Frío. Soy mucho más de outfit otoñales o de invierno.

- ¿Sigues teniendo tiempo de jugar a videojuegos?

Sí, mis tiempos libres los utilizo sobre todo para series, videojuegos... Estoy jugando al Resident Evil 2.

- ¿Y para ver a IlloJuan?

Sí, sí.

- Un 'single' de tus compañeros que te guste mucho.

Me está gustando mucho lo que están sacando en esta segunda ornada. Me gusta mucho Oliendo tu perfume. El EP de Kiki está muy guay. Hay gente que ya ha sacado canciones. El EP de Mayo va a ser muy guay. Estoy con ganas.

- Un compañero con el que te gustaría colaborar.

Un montón. Al final, creo que es ver si tiene sentido. Tengo ganas de meterme en el estudio con Ruslana. Igual no para colabo, pero sí para componer, podemos hacer algo guay. Con Salma también podría ser algo interesante. Con Violeta tenemos una sinergia artística especial.

- Operación Triunfo para Paul es...

Aprendizaje. OT es un sueño desde niño. Ha sido madurez.