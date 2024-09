Pedro Almodóvar, al recibir el Premio Donostia: "Hagamos lo posible para que el odio pertenezca a la ficción"

Acaba de cumplir 75 años, su última película La habitación de al lado acaba de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia y este jueves Pedro Almodóvar ha recogido en San Sebastián el Premio Donostia a toda su carrera.

Tilda Swinton, una de las protagonistas de su primer largometraje en inglés, ha sido la encargada de entregarle el galardón ante la mirada del abarrotado patio de butacas donde no faltaba ni el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que Almodóvar ha dado las gracias por estar "apoyando la cultura".

"Has plantado en cada uno de nosotros un jardín de tesoros. Tu obra es buena para el mundo", ha dicho Swinton sobre Almodóvar antes de introducir un montaje con algunas de las mejores escenas de la filmografía del cineasta.

Eran muchos los que se preguntaban cuándo recibiría el Premio Donostia el director manchego, que lo primero que ha hecho al recibir la estatuilla de manos de Swinton ha sido besarla. "Desde que llegué a San Sebastián ayer son tantas emociones que es casi imposible disfrutarlas casi sin romperte. Muchísimas gracias, me habéis demostrado un amor que yo nunca he llegado a concebir ni en el mejor de mis sueños", ha expresado Almodóvar.

El cineasta ha recordado su infancia en su pueblo, su llegada a Madrid y su último permiso en Telefónica para rodar su primera película en 1981. "El cine me lo ha dado todo, mucho más de lo que yo podía imaginar. Para mí el cine es una bendición o una maldición", ha confesado el director, que ha asegurado que piensa en el momento en el que puedan empezar a fallarle las piernas o la mente.

"Cuando todo me falle, seguiré haciendo películas. Malas películas, supongo, pero incluso a eso estoy dispuesto porque la alternativa es el vacío", ha aseverado. "No creo haber cambiado la sociedad en la que vivimos pero cuando me encuentro con alguien al que una película mía le ha dado un nuevo impulso a su vida creo que este oficio es el mejor del mundo", ha confesado Almodóvar.

El manchego ha querido compartir su premio con su equipo de la productora El Deseo, con actrices como Penélope Cruz, Carmen Maura, Marisa Paredes, Cecilia Roth o Rossy de Palma. "Si a alguien ofendí le pido perdón, pero no he podido ser de otro modo del que soy. Reconozco que tampoco lo he intentando", ha confesado el cineasta.

Almodóvar ha revelado que no sabía cómo terminar su discurso pero que, "abusando" del micrófono, ha dejado un consejo o una petición. "Hagamos lo posible para que las grandes tragedias, el dolor, la mentira, la falta de empatía, la injusticia social, el odio, todo lo negativo imaginable... Hagamos que pertenezca a la ficción y que la vida real transcurra de un modo justo y en paz. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero siempre he sido así", ha concluido el cineasta antes de presentar La habitación de al lado.