Por qué Almodóvar no compite por España en los Oscar

Este pasado miércoles se dieron a conocer las tres películas preseleccionadas para representar a España en la categoría de Mejor película internacional en la 97ª edición de los Oscar. Las anunciadas son La estrella azul, Marco y Segundo premio.

Nada más desvelarse el título de las tres cintas, muchos fueron los que se preguntaron por qué Almodóvar y su película La habitación de al lado, presentada el día anterior en el Festival de Venecia y ovacionada por el público que asistió al preestreno durante 17 minutos, no figuraba entre las elegidas.

Pues no, no es que la historia protagonizada por Tilda Swinton y Julianna Moore no haya gustado a los miembros de la Academia Española encargados de votar a las preseleccionadas. Tampoco que hayan renacido las desavenencias entre el cineasta y la Academia de Hollywood. Es sencillamente que las normas no permiten que la película sea candidata en esta categoría.

Para postular a Mejor película internacional, el primer requisito es que "el diálogo original debe ser predominantemente (más del 50%) en un idioma o idiomas distintos al inglés". La película del director manchego está grabada en inglés en su totalidad.

Y la segunda exigencia es que "debe estrenarse por primera vez en el país de origen no antes del 1 de noviembre de 2023, y a más tardar el 30 de septiembre de 2024, y exhibirse públicamente por primera vez durante al menos siete días consecutivos en una sala cinematográfica comercial para beneficio del productor y exhibidor". La habitación de al lado se estrena en nuestro país el 18 de octubre.

Ahora bien, estas normas no rigen para otras candidaturas a las que sí podría presentarse.