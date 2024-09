Premios, anuncios millonarios y un divorcio convulso: todo sobre Jeremy Allen White, el chico de moda de Hollywood

Su consagración le llegó con The Bear pero para la toda una generación Jeremy Allen White siempre será Lip, uno de los hermanos Gallagher en la comedia Shameless. El actor, que opta al Emmy al Mejor Actor de comedia por su papel como Carmy Berzatto en la premiadísima The Bear, se ha convertido en un par de años en uno de los rostros más conocidos de la televisión y uno de los chicos de moda en Hollywood.

Allen White, que nació en Brooklyn en 1991, se interesó desde muy pequeño en las artes. Mientras estaba en primaria, el intérprete compaginó el colegio con los escenarios, bailando claqué o jazz. Incluso se llegó a inscribir en un programa de danza que abandonó por su otra pasión, la interpretación.

Su debut en la pantalla le llegó en 2006, con Beautiful Ohio, en la que compartía elenco con un icono de la televisión Julianna Margulies, pero no fue hasta 2011 cuando le llegó su primera gran oportunidad: Shameless. La comedia, una serie de culto para muchos jóvenes millennials, narraba la vida de una familia desestructurada, los Gallagher, encabezada por Frank, un padre de familia marcado por sus adicciones.

Jeremy Allen White como Lip, en Shameless

El protagonista de The Bear interpretaba a Lip, uno de sus hijos adolescentes, que tenía una capacidad académica brillante pero al que le resultaba difícil escapar de sus problemas familiares y del alcohol. Allen White lo interpretó durante diez años, algo que, según él mismo explicó, le hizo plantearse su carrera y sus capacidades como profesional.

“Hubo un tiempo en el que dejé de sentirme como un actor y empecé a sentir que estaba aquí solo para hacer esta serie. Fue perturbador tener esos pensamientos. Cuando iba a terminar me preguntaba: ‘Quizás solo existo en esta serie. ¿Qué hay más allá? ¿Soy actor?’ Definitivamente tuve muchas dudas cuando estaba terminando Shameless”, explicó en una entrevista con la revista GQ en 2022.

Por fortuna para él y para muchos espectadores sí hubo vida más allá y Allen White ha visto un antes y un después en su carrera con The Bear. En la producción, que compite como comedia en los Emmy aunque en más de un capítulo el estrés casi no deja prestar atención a la trama, el actor da vida a Carmy Berzatto, un chef de alta cocina que vuelve a casa para transformar el restaurante de bocadillos de su hermano fallecido.

Su papel le ha valido el aplauso de la crítica, el reconocimiento público y un buen pellizco económico gracias a las marcas que quieren contar con él. También su primer Emmy como Mejor actor en una serie de comedia, que recogió el pasado enero en una gala retrasada por las huelgas de actores en Hollywood.

Jeremy Allen White en 'The Bear'

Allen White aceptó el premio “agradecido y orgulloso” no solo por la estatuilla sino por trabajar en una serie a la que “quiere tanto”. “Me llenó. Me hizo tener una pasión, encendió un fuego dentro de mi para igualar el precioso trabajo”, dijo en su discurso refiriéndose a sus compañeros de reparto y al equipo de la serie.

El actor neoyorkino ha compaginado su papel en The Bear con otras cintas como la comentada The Iron Claw, que narra la historia de unos hermanos que se convirtieron en estrellas de la lucha libre. Por delante, además de rodar la cuarta temporada de la serie, tiene un interesante reto: dar vida a Bruce Springsteen en el biopic que contará cómo la estrella de rock grabó su disco Nebraska. “Tengo un grupo de gente con mucho talento que me ayuda a entrenar vocal y musicalmente”, contó Allen White en una entrevista hace unas semanas con GQ en la que agradeció el apoyo del artista con el proyecto.

Además, el actor ha insistido en que Springsteen “es un tipazo” y que está contento de tener algo en común con él. “Es un tío que va en vaqueros y camiseta”, bromeó el intérprete.

Anuncios millonarios y una vida personal en el candelero

El éxito de The Bear no solo ha supuesto para Jeremy Allen White un reconocimiento en la industria, sino que lo ha convertido en un reclamo para las marcas. La más rápida, Calvin Klein, que lo fichó como imagen de sus clásicos calzoncillos para regocijo de sus cuentas y de internet.

Los vídeos e imágenes de la campaña que se lanzó el pasado enero corrieron como la pólvora en redes sociales y según WWD generaron casi 13 millones de dólares de impacto en 48 horas. Con esos datos no es de extrañar que la firma quisiera repetir y hace unas semanas Allen White protagonizó la campaña de otoño de la marca, posando de nuevo con sus clásicos calzoncillos y vaqueros.

El intérprete es ya un habitual en las semanas de la moda y alfombras roja, pero también de la prensa rosa, donde en los últimos meses ha sido noticia por su romance por Rosalía. Las fotos de la pareja comprando flores, fumando en medio de la acera o divirtiéndose en una fiesta de LVMH fueron comentadas por medio mundo.

El romance, del que ninguno de los dos se ha pronunciado ni se conoce su naturaleza, llega después de que Allen White atravesara un convulso momento personal cuando su carrera despegaba. El actor se separó de su ya exmujer, la también actriz Addison Timlin en 2023 y se dieron a conocer los detalles del acuerdo de custodia al que habían llegado.

La expareja tiene dos hijas Ezer Billie y Dolores Wild a las que Allen White solo podía ver, según se publicó en octubre de 2023, si cumplía los controles de alcoholemia a los que debía someterse prácticamente a diario y acudía a dos reuniones semanales en Alcohólicos Anónimos y una semanal de terapia.

A pesar de que no se refirió a este momento convulso explícitamente, el actor sí agradeció en su discurso de los Emmy en enero 2024 a "todas las personas que han estado cerca, especialmente este último año". En esta nueva edición de los premios, Allen White puede tener una segunda oportunidad para darles las gracias.