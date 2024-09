Qué se sabe del documental de nueve horas de Prince en Netflix que quizá no vea la luz

Prince es uno de los grandes nombres de la historia de la música. Ganador de siete premios Grammy y de un Oscar por la banda sonora de Purple Rain ha hecho que su legado trascienda más allá de su fallecimiento en 2016.

Sin embargo, no todo lo que se recuerda de él es precisamente bueno. De hecho , esa es la cara de Prince más desconocida y la que el director Ezra Edelman ha plasmado en un documental de nueve horas producido por Netflix.

El autor de OJ: Made in America ha estado trabajando en este proyecto desde hace casi cinco años y en él incluye entrevistas con decenas de antiguos socios comerciales, parejas y amigos de Prince.

Según ha revelado The New York Times, entre las revelaciones de este documental se habla de sus defectos personales, acusaciones de abuso físico y emocional, relatos de su propia infancia abusiva con su padre y el abandono de su entonces esposa Mayte García después de que la pareja perdiese a su hijo.

"Edelman se las arregla para presentar a una persona profundamente defectuosa y al mismo tiempo concederle su grandeza y su dignidad", señala la periodista Sasha Weiss, autora del artículo.

Otro de los relatos que supuestamente recoge esta producción es el de la cantante Jill Jones quien asegura que Prince la abofeteó cuando fue a visitarle a un hotel en 1984 con un amigo, al que primero Prince besó y al que posteriormente golpeó y acabó agrediendo también a Jones. También han hablado los miembros de su banda, The Revolution, que han revelado las condiciones abusivas del cantante y lo controlador que era con su trabajo.

Despidos en Netflix y la respuesta de sus herederos

Estas revelaciones han desencadenado una oleada de críticas y decisiones que han puesto el estreno del documental en Netflix en la cuerda floja. De hecho, The New York Times se atreve a asegurar que no va a ver la luz.

Según relatan, se le permitió a Edelman acceder al patrimonio de Prince para la producción sin que esto influyera editorialmente. Sin embargo, después de que vieran un adelanto del documental en 2022, mientras el documental estaba en producción, los activos de Prince se dividieron entre las empresas Primary Wave y Prince Legacy LLC y se les negó el acceso al patrimonio del artista. Una vez comenzó el conflicto, en Netflix despidieron a Lisa Nishimura, la ejecutiva que había negociado el documental en los inicios.

Tras la proyección, el equipo de representación de los herederos presentó ante Edelman, 17 páginas con los cambios que exigían. Su equipo realizó varios ajustes, pero no llegó a complacer del todo a los herederos del autor de Purple Rain.

Debido a la paralización del matrimonio y los desacuerdos a nivel de contenido, el documental se encuentra sin estreno en un futuro próximo. En Variety han calificado al documental de "muerto" y los herederos de Prince han señalado que la película incluía múltiples "inexactitudes fácticas".

Netflix ha enviado un comunicado a The New York Times explicando la situación. "Este proyecto documental ha demostrado ser tan complejo como el propio Prince", comienzan diciendo. "Hemos archivado meticulosamente la vida de Prince y hemos trabajado duro para apoyar la serie de Ezra. Pero todavía hay importantes problemas contractuales con los herederos que están retrasando el estreno del documental", señalan.