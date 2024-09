Regresa mejor que nunca 'Dead Rising', el rey del Zombies Party

El anuncio de Dead Rising Deluxe Remaster fue una sorpresa para muchos, ya que Capcom decidió darle un trato más profundo a este clásico de zombis de 2006, utilizando el maravilloso motor gráfico RE Engine para mejorar tanto los gráficos como su rendimiento. Aunque lo llaman una "remasterización", este título se siente más como un remake debido a la total renovación visual: los entornos, personajes y zombis han sido completamente rehechos, brindando una experiencia moderna con una resolución 4K y amplias mejoras notables en iluminación y texturas.

El amor por el género y el respeto por la obra del maestro George A. Romero se palpa desde los primeros compases de la aventura. Dead Rising y 'El amanecer de los muertos' (tanto la versión original de 1978 de Romero, como el remake de Zack Snyder de 2004) comparten varias similitudes debido a su temática y escenarios. La más notable es su crítica al consumismo. En ambas películas, los zombis vuelven instintivamente al centro comercial, lo que se interpreta como una sátira del comportamiento consumista de la sociedad. Dead Rising también juega con esta idea, con zombis deambulando por un entorno lleno de marcas, luces brillantes y productos comerciales.

Si jugaste a su versión de 2006, te hará sentir como en casa

A nivel jugable, mantiene la esencia del original. Si jugaste a su de versión 2006, la original, te hará sentir como en casa. Sigues controlando a Frank West, un fotoperiodista atrapado en el centro comercial lleno de zombis ubicado en la ciudad de Willamette, Colorado, con la tarea de sobrevivir 72 horas. Su misión no será sencilla, pues tendrá que descubrir el origen del brote y rescatar a todos supervivientes que pueda. Las mecánicas básicas no han cambiado: adéntrarse entre las tiendas, usar prácticamente cualquier objeto como arma y continuar este thriller cómico de horror. El tiempo sigue siendo un factor crucial que añade tensión al juego. No obstante, se han añadido mejoras importantes como el autoguardado, algo que facilita la partida, eliminando la frustración de perder mucho progreso, aunque quizás algunos jugadores más puristas pueden verlo como una reducción de la dificultad.

Dead Rising Deluxe Remaster Capcom

La IA de los supervivientes también ha sido mejorada, haciéndolos menos propensos a quedarse atascados o atrapados por los zombis. Además, se ha agregado la opción de moverte mientras disparas, lo que hace que el combate sea más fluido y añada un poco más de velocidad a la experiencia. Otras novedades incluyen un renovado sistema de cámara de fotos, que ahora permite ajustar inclinación, brillo y enfoque, mejorando la experiencia de tomar fotos para ganar puntos de experiencia.

El juego también ofrece una experiencia más accesible para nuevos jugadores, aunque sigue siendo un juego desafiante, especialmente en el modo infinito, donde el objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible. Con su nueva jugabilidad, mejoras técnicas y elementos añadidos, es una versión altamente recomendable para veteranos y recién llegados que quieran disfrutar de uno de los clásicos de zombis más queridos por la comunidad gamer.

Dead Rising Deluxe Remaster toma un juego que ya destacaba por sus muchas cualidades y mejora la mayoría de los puntos que habían sido objeto de críticas. Lo hace sin sacrificar la esencia y personalidad que hicieron único al título original. En esta versión remasterizada, no solo se ofrece la mejor manera de disfrutar Dead Rising, sino que también es una excelente puerta de entrada para quienes se inician en la franquicia.