Ringo Starr, batería de los Beatles, desvela qué aprendió junto a la madre de Elton John

El country no es algo nuevo para Ringo Starr. El que fuera batería del cuarteto más icónico de la música, los Beatles, ha publicado Look Up. Se trata de un proyecto en el que se ha unido a algunas de las jóvenes promesas de la música estadounidense en un disco que retoma el género que descubrió gracias al cine de Gene Autry.

Con motivo de la publicación de su último trabajo, ha atendido a The Times, en una entrevista en la que ha hablado de los Beatles, de su disco, del country y de lo agradecido que está de que su mujer, Barbara Bach, esté en su vida.

Asimismo, ha hablado de los dos conciertos que va a dar en el Ryman Auditorium de Nashville los próximos 14 y 15 de enero. Ha apuntado que, aunque haya sacado un disco recientemente, no incluirá demasiadas canciones de las nuevas en el repertorio esos días.

"A finales de los noventa, ponía dos o tres del nuevo álbum y se notaba que la sala estaba vacía", ha indicado, en declaraciones para el rotativo británico, antes de indicar que es algo que "le pasa a todo el mundo". Es algo que, tal y como ha recordado, vivió junto a la madre de Elton John.

El exbeatle y la progenitora del intérprete de Rocket Man coincidieron en el espectáculo que el cantante de Can You Feel the Love Tonight. "Vino y me dijo: 'Sólo voy a tocar el nuevo álbum", ha recordado Starr que le dijo Elton.

"Su madre y yo nos fuimos después de tres temas porque no los conocíamos", ha concluido.

Al final de la entrevista, Starr ha explicado que lo que él realmente quiere es "estar en una banda". "No quiero estar solo. No hay forma de que puedas salir y tocar Yesterday solo con la batería", ha sentenciado.