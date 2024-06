Rocío Carrasco se moja y dice esto sobre Rosalía y su actuación en los Latin Grammy

Ya ha pasado más de medio año desde que Rosalía emocionara al FIBES de Sevilla y a todo aquel que siguiera la gala de los Latin Grammy, así como a aquellos que lo vieron después. La catalana se subió al escenario y versionó el tema que popularizó Rocío Jurado, Se nos rompió el amor.

Ahora, la hija de la apodada como La más grande, Rocío Carrasco, ha atendido a La Vanguardia, en una entrevista en la que ha explicado cómo se sintió cuando vio la actuación.

"A mí no me pidió permiso y no lo necesitaba", ha comenzado a explicar al rotativo catalán. "Me hizo inmensamente feliz", apostilla. Considera que fue "una maravilla" de interpretación y ha apuntado que, durante la misma, lloró "como una niña pequeña".

A continuación, ha destacado que "no hay que compararlas". En palabras de Carrasco, "no tienen nada que ver". Ella considera que "Rosalía es otra genio y los genios no se comparan entre sí".

Carrasco no ha sido la única persona relacionada con la canción original que manifestado su opinión sobre el tema. Ya hizo lo propio apenas unos días después de la gala el compositor de la canción en cuestión: Manuel Alejandro.

Entonces, el escribidor de canciones, como él se autodenomina, le dedicó un mensaje a través de su perfil de Instagram que rezaba lo siguiente: "A ti se te rompería el amor, pero a medio mundo, de los que decimos 'te amo', nos rompiste el corazón en mil pedazos".