Sergio Dalma, sobre Argentina: "Espero que no se rompa esta relación por culpa de una serie de políticos"

Más de 30 años de carrera, y 22 discos de estudio guarda bajo el brazo Sergio Dalma. El cantante de Sabadell se ha convertido gracias su prolífica carrera en "todo un clásico", como el mismo se califica. Una categorización que asegura que no le pesa y que "quiere decir que ha pasado y salvado una serie de obstáculos".

Más allá de sus éxitos como Bailar pegados o Yo no te pido la luna, Dalma se ha ido reinventando y "jugando" como él mismo define con distintos géneros y estilos, rodeado también de productores y artistas jóvenes como Miki Núñez, con quien colabora en este último disco Sonríe porque estás en la foto en la canción He tocat el cel.

Este último trabajo, publicado el pasado mes de noviembre y en el que ha querido recuperar los sonidos ochenteros, revitalizados y sin perder su estilo. Este mes de junio y hasta el próximo mes de enero, el catalán continuará con su gira de presentación de este trabajo con la que parará el 15 de junio en su Sabadell natal, los 21 y 22 de junio en el Circo Price de Madrid, donde ha colgado ya el cartel de sold out, y el próximo 28 de junio en Málaga, entre otras muchas fechas.

Con el significado de Sonríes porque estás en la foto señalabas que era como volver a jugar como un niño, ¿en estos 40 años de carrera cómo te has ido reinventando en ese juego a la hora de hacer música?

Siempre he sido más intérprete que autor, pero me han influido muchísimo trabajar con gente nueva, cada vez gente más joven. Ahora que está tan de moda eso de la zona de confort, mantenerse alejado de eso. No quedarme solo en los éxitos del principio, sino irme reinventado y evolucionando.

Los clásicos se han reinventado gracias a las redes sociales como TikTok hasta el punto de que Raffaella Carrà ha logrado éxitos este año de forma póstuma que no consiguió en su carrera, ¿cómo te llevas con esos remixes? ¿Qué te parecería un mix del Bailar pegados?

Bienvenido sea. Considero que cuando uno se convierte en un clásico le pueden pasar estas cosas, pero he disfrutado mucho el recuperar ese sonido de los 80 y trabajarlo con gente de ahora. Ha sido una experiencia muy divertida.

Volviendo al título de este disco, ¿nos hacemos demasiadas fotos? ¿vivimos demasiado para las redes sociales?

Perdemos bastante tiempo en ese aspecto, pero al final más que nada mi mensaje es de sonreír, poner buena cara. Hay un millón de noticias negativas e intentar sobrellevar el día, es una clara declaración de intenciones de sonreír ante la vida. Qué duda cabe que la sociedad ha cambiado y el postureo abarca mucho.

¿Cómo llevas la etiqueta de sentirte como un clásico? ¿Pesa?

Tiene sus cosas buenas y malas, pero llegar a conseguir esta etiqueta, a mí que no me gustan mucho, es un cargo que a uno le gusta. Con los años, llegar a ser un clásico quiere decir que ha pasado y salvado una serie de obstáculos, que se ha logrado gracias a los años y haber estado ahí.

Tus letras como Cerrar los ojos para verte, Madrid-Buenos Aires siguen manteniendo ese romanticismo de antaño. Rodrigo Cuevas decía que se está perdiendo ese cortejo, el romanticismo, ¿es cierto?

Se corteja de una forma diferente. Igual ahora es más distante, puede ser más frío, pero el flirtear y cortejar a alguien no se puede perder nunca. Se hará de otra forma, puede ser más frío, pero se sigue haciendo.

Precisamente tu canción Madrid-Buenos Aires que habla de ese amor furtivo. Viendo la relación tan tensa que hay en las últimas semanas entre Argentina y España, ¿qué mensaje mandarías a ambos lados del charco desde la cultura?

Espero siempre que la música calme los ánimos. Siempre digo que es muy terapéutica y te ayuda a refugiarte precisamente de todo esto que vivimos de forma negativa. A mí personalmente es algo que me entristece, la situación tal y como está. Para mí Buenos Aires y en general Argentina es un país donde siempre me he sentido muy cómodo y como mi segunda. De hecho, somos países hermanos, primos hermanos, y espero que por culpa de una serie de políticos no se rompa esta relación.

¿Hay hueco para cantar de forma tradicional en una época en la que todo está marcado por el autotune?

Esta tecnología existe desde hace muchísimo tiempo, ya Cher la utilizó en su día y pero cuando eso sirve para ser un propio instrumento junto a la voz, creo pierde un poco la chispa. Pero tiene que haber música para todo el mundo y quien lo quiera utilizar, adelante. Yo sigo cantando e intentando emocionar a través de mi voz sin ningún añadido ni nada más.

¿Y te da miedo la IA, cómo pueda afectar a la música?

Me da más miedo el ser humano cómo la utiliza, porque si las cosas se utilizan con cabeza pueden ser incluso útiles, pero algo tan importante como la emoción es difícil de conseguir.

Incluyes en este disco un tema en catalán con Miki Núñez, ¿crees que está en auge el uso de las lenguas cooficiales como parte de reivindicar esas raíces y ese folclore propio?

Es mi lengua materna, para mí es algo muy natural. Lo llevo haciendo muchos años, siempre en cada disco pongo una versión en catalán, pero no tan solo para la zona de habla catalana, sino para todos lados donde ha salido el disco. No como algo reivindicativo, en mi caso como algo natural, que es como yo lo he respirado siempre.

"Para mí el festival [de Eurovisión] ha perdido también un poco de relevancia y de importancia ya cuando se decide sacar la música en vivo y que no haya una orquesta o una banda"

Como exrepresentante de España en Eurovisión, ¿viste a Nebulossa?

No, llegué en el momento justo de las votaciones. El festival ha cambiado mucho, no tiene nada que ver con cuando yo fui a Eurovisión en el 1991. Para mí el festival ha perdido también un poco de relevancia y de importancia ya cuando se decide sacar la música en vivo y que no haya una orquesta o una banda. Eso ya me chirría un poco, que se mire menos el espectáculo musical que el visual. Pero bueno me parece un buen escaparate y un trampolín, sobre todo para las nuevas generaciones para darse a conocer a nivel europeo.

Igual deberíamos mirar más a San Remo que mantiene esa esencia.

Claro, yo fui en 2012 y era eso, la música en vivo, un festival de música. Me da mucha pena que eso haya desaparecido.

Tu nombre, de hecho, se ha vinculado buena parte de tu carrera y varios de tus discos al de Italia y su música, ¿hay algún otro país en el que te gustaría hacer una inmersión o dedicarle un disco?

Bueno, yo lo hice sobre todo de Italia porque crecí con esa música en casa de mis padres y en esa época, en la radio también. Eso es lo que me marcó más y era un disco de homenaje, que al final se convirtió en una trilogía, por lo cual, era un disco de concepto que tenía claro que si algún día quería hacer un disco de concepto sería este.

Además de Núñez, te has rodeado de otros muchos artistas jóvenes, ¿con cuál te gustaría colaborar en un futuro?

Nunca me gusta a hablar nombres porque cuando preparas un proyecto, muchas de esas colaboraciones van surgiendo, pero sí te puedo decir que en este disco y en el anterior me he rodeado de autores y productores jóvenes porque si se puede conjugar la gente veterana y joven, lo hacemos también con la banda en directo porque es muy enriquecedor.