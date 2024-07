'Shogun' y 'The Bear', las series más nominadas de los Premios Emmy

Después de un año de cambios por las huelgas de guionistas y actores, los Premios Emmy, los más prestigiosos de la televisión, volverán a su cita habitual para cerrar el verano y se entregarán el próximo 15 de septiembre.

Este miércoles, la Academia de Televisión, ha anunciado las nominaciones, entre las que destacan series como Shogun, la más nominada con 25 candidaturas, seguida de The Bear, que logró mantener su hegemonía en la categoría de comedia con 23 nominaciones.

A las dos proyecciones de la plataforma televisiva FX que lideran esta clasificación, le siguen Only Murders in the Building y True Detective, con 21 y 19 nominaciones respectivamente.

En cuanto a las categorías reinas, en el apartado de drama competirán por la estatuilla a la mejor serie Shogun, The Crown, Fallout, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, El problema de los tres cuerpos y The Gilded Age.

En la categoría de comedia optan a llevarse el Emmy a la mejor serie The Bear, Hacks, Abbott Elementary, Reservation Dogs, Only Murders in the Building, Curb Your Enthusiasm, What We Do in the Shadows y Palm Royale.

Por su parte Mi reno de peluche, Fargo, Ripley, Lessons in Chemistry y True Detective: Night Country competirán para llevarse el Emmy a la Mejor serie limitada.