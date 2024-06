Taylor Swift defiende a Lady Gaga tras los rumores de embarazo: "Es irresponsable comentar el cuerpo de las mujeres"

Después de días de un rumores sobre un supuesto embarazo de Lady Gaga por una fotografía de la boda de su hermana, la artista se ha hartado y ha tenido que desmentir la noticia con un vídeo en su perfil de TikTok.

En el clip, la cantante y actriz hace un guiño a Down Bad, una canción del último disco de Taylor Swit, The Tortured Poets Department, asegurando que no está embarazada sino "down bad crying at the gym", como reza el single de Swift. Además, Gaga ha aprovechado el vídeo para recordar a sus seguidores estadounidenses que se registren para votar en las próximas elecciones presidenciales.

Horas después de que Gaga compartiera el vídeo en su perfil, la propia Taylor Swift no dudó en comentar bajo la publicación saliendo en defensa de la artista.

"Estamos todos de acuerdo en que es invasivo e irresponsable hacer comentarios sobre el cuerpo de las mujeres. Ni Gaga ni ninguna mujer le deben a nadie explicaciones", comentó la intérprete de Shake it Off.

En los últimos años Swift también ha tenido que enfrentarse a rumores de embarazo. Sin ir más lejos, tras su segundo concierto en Lisboa hace dos semanas. Mientras algunos usuarios de redes sociales siguen especulando sobre ella, la cantante sigue inmersa en su exitosa gira The Eras Tour, que después de arrasar en Madrid y Lyon hace parada en Edimburgo.

Por su parte Gaga está preparando su nuevo disco, que según diversas webs especializadas podría lanzarse este mismo verano.