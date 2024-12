Karla Sofía Gascón y Javier Bardem, nominados a los Globos de Oro 2025

Los Globos de Oro quieren volver a ser lo que eran y convertirse de nuevo en la gran fiesta de pistoletazo de salida de la temporada de premios en Hollywood. El año pasado volvieron a organizar la gala después de una profunda crisis y en 2025 volverán a la carga con una ceremonia el 5 de enero.

La humorista Nikki Glaser será la maestra de ceremonias de la gala y se convertirá en la primera mujer en presentar los Globos de Oro en solitario. "Es una de mis noches favoritas de la televisión y ahora puedo verlo desde primera fila", agradeció cuando se dio la noticia de que sería la presentadora.

La gran triunfadora de la mañana ha sido Emilia Pérez, que ha conseguido diez nominaciones y que sus tres actrices principales estén nominadas. La madrileña Karla Sofía Gascón es una de las candidatas a llevarse el premio a la Mejor actriz en una película musical o comedia, mientras que Zoe Saldaña y Selena Gómez han sido ambas nominadas en la categoría de Mejor actriz de reparto.

Gómez ha sido nominada por partida doble ya que además de optar al Globo de Oro por Emilia Pérez también ha recibido una nominación a Mejor actriz en una serie de comedia por su trabajo en Solo asesinatos en el edificio.

Además de en las candidaturas de interpretación, Emilia Pérez también opta al Globo de Oro en las categorías de Mejor película musical o comedia, donde competirá Anora, Rivales, Wicked, La sustancia y A real pain, y en la de Mejor director con Jacques Audiard.

En la categoría de Mejor película de drama las nominadas son: Conclave, A Complete Unknown, Dune: Parte 2, The Brutalist, Nickel Boys, y September 5.

Además de Karla Sofía Gascón, hay más presencia española en los premios ya que Javier Bardem ha sido nominado como Mejor actor de reparto en la categoría de televisión por su papel en Monstruos, la miniserie que narra la historia de los hermanos Menéndez.

Además, Tilda Swinton ha sido nominada como Mejor actriz en una película de drama por su trabajo en La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar.

En el apartado de series, optan al Globo de Oro a la Mejor serie de drama Shogun, Squid Game, Mr. & Mrs. Smith, Slow Horses, The Day of the Jackal y The Diplomat, mientras que compiten por la estatuilla a Mejor serie de comedia Hacks, The Bear, Abbot Elementary, The Gentlemen, Nobody Wants This y Solo asesinatos en el edificio.

Puedes consultar el listado completo de nominados aquí.