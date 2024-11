Úrsula Corberó desvela qué percepción tienen en Estados Unidos del cine español

Úrsula Corberó empezó a trabajar en el mundo de la actuación desde muy joven, aunque su salto a la fama, al menos en España, llegó de la mano de Ruth Gómez, su personaje en Física o Química. Y fue gracias a Tokio, en La Casa de Papel, que llegó a un público mucho más amplio.

De hecho, fue a partir de ahí que dio el salto al otro lado del charco y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Sobre esto ha hablado recientemente en una entrevista que ha publicado este sábado SModa, en una conversación en la que también ha compartido, entre otros muchos temas, cómo se percibe en Estados Unidos el cine español.

"No se ve...", ha asegurado, antes de indicar la excepción de las cintas de Pedro Almodóvar. En cualquier caso, ha precisado que considera que "hay poca gente que tenga referencias". "Y lo de ver películas en VOSE creo que ni se les pasa por la cabeza", ha proseguido.

"No es algo muy normal que los americanos consuman cosas no americanas en ficción", ha concluido. En cualquier caso, para ella, el cine español se encuentra en un momento de "pura transformación". "Se han hecho cosas increíbles en España, tenemos una ola de nuevos directores y cineastas y de todo que me parece muy rompedor", ha esgrimido.

Otro de los aspectos que ha comentado durante su entrevista ha sido uno de los métodos de trabajo que le llamó la atención de la industria cinematográfica estadounidense. "Hacen una cosa que es tremenda", ha comenzado a recordar.

"Básicamente quedan como dos o tres actrices para un proyecto muy tocho, te hacen volar a Los Ángeles y tienes una semana de preparación como si lo fueras a rodar", ha asegurado, antes de relatar que las llevan a los sets, las caracterizan, se van metiendo en el personaje e, incluso, "ruedas tres escenas y estás ahí como cinco días preparándote para hacerlo".

"Pero es todo una simulación y a veces no te cogen. Es fuerte eso", ha añadido, antes de concluir que es un método que "te destruye la mente".