Vuelve Oasis: fechas y claves del regreso de los hermanos Gallagher

15 años después de la pelea que marcó un antes y un después en el britpop, Oasis ha anunciado su regreso a la música este martes. Después de días de rumores tras un críptico mensaje, Liam y Noel Gallagher han roto con ese Definitely Maybe con el que muchos fans soñaban desde hace años y han anunciado 14 fechas para el verano de 2025.

Eso sí, lo harán únicamente en Reino Unido e Irlanda. Tal y como han anunciado, las entradas se pondrán a la venta el sábado 31 de agosto a las 9h (10h hora española) a través de su web.

Las fechas elegidas, incluidas cuatro noches en el estadio de Wembley en Londres, serán las siguientes:

Cardiff (Gales) Principality Stadium los días 4 y 5 de julio.

Manchester (Inglaterra) Heaton Park los días 11, 12, 19 y 20 de julio.

Londres (Inglaterra) Wembley Stadium los días 25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto.

Edimburgo (Escocia) Scottish Gas Murrayfield Stadium los días 8 y 9 de agosto.

Dublín (Irlanda) Croke Park los días 16 y 17 de agosto.

El regreso, tantas veces deseado por los fans, que acababa truncado entre rumores y nuevas pullas e indirectas a través de redes sociales entre los hermanos Gallagher ha llegado. Precisamente lo harán en 2025, cuando se cumplirán 30 años de su icónico (What’s the Story) Morning Glory? lanzado en 1995 y que los catapultó aún más al éxito con el tema Wonderwall.

Tal ha sido la épica de su regreso después de las disputas que lo han hecho con el siguiente mensaje a través de su web: "The guns have fallen silent. / The stars have aligned. / The great wait is over. / Come see. / It will not be televised”. (Los cañones han callado. / Las estrellas se han alineado. / La gran espera ha terminado. / Venid a verlo. / No será televisado).