Yorgos Lanthimos vuelve a sus orígenes con el crudo tríptico de la crueldad de 'Kind of Kindness'

Margaret Qualley, Jesse Plemons y Willem Dafoe en el fotograma de 'Kind of kindness'.

Después de la surrealista y estéticamente cuidada Pobres Criaturas, Yotgos Lanthimos vuelve a sus orígenes con dos de sus pautas principales: la crueldad, el sufrimiento de los protagonistas y la incomodidad en el asiento del espectador. El cineasta griego se ubicó como un enfant terrible de la industria y los festivales con Canino, con esa presión y cruel enclaustramiento de la familia, o con Alps y la sustitución aséptica ante la muerte, y precisamente a ese cine vuelve con Kinds of Kindness.

Esta película, una comedia negra que se estrenó el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes, llega este viernes a los cines apenas unos meses después de que Pobres criaturas triunfara en la temporada de premios que culminó con cuatro Oscar, entre ellos el segundo de Emma Stone a Mejor actriz.

De hecho, Lanthimos vuelve a apostar en este filme por ese triunfal trío de ases que le acompañaron en su anterior filme con Emma Stone, Willem Dafoe y Margaret Qualley. A este reparto se suman Jesse Plemmons que, aunque es su primer trabajo en el director, por sus papeles en Black Mirror o Estoy pensando en dejarlo está más que acostumbrado al tono cruel, negro y explícito de la cinta; Joe Alwyn; Mamoudou Athie; Hong Chau, y la estrella de Euphoria Hunter Schafer, entre otros.

Para esta cinta, el griego vuelve al tono de sus primeras cintas también a nivel de guion, contando con Efthymis Filippou, con quien ya trabajó en Canino, Alps, Langosta y Sacrificio de un ciervo sagrado, quien deja clara su impronta sacando el lado más crudo del director que ha llegado en los últimos años al cine más comercial gracias La favorita y a Pobres criaturas. A diferencia de estas dos cintas y su título (que sería literalmente tipos de amabilidad), esta nueva película ni es amable ni apta para todos los estómagos.

Yorgos juega narra tres historias a modo de tríptico en las 2h y 44 minutos que dura el largometraje: la muerte de BMF, BMF vuela y BMF se come un sandwich. Todas ellas protagonizadas por el mismo elenco, a cada cual más bizarra y con personajes más atormentados.

La primera aborda la vida de un hombre que depende de forma tóxica de su jefe hasta el punto de que le indica cada día qué debe ponerse, qué debe comer o qué debe hacer en su día a día hasta que se niega a cumplir una de sus peticiones y se ve perdido. La segunda narra la vida de un policía que ha perdido a su mujer investigadora marina en un accidente en el mar, pasado el tiempo aparece aunque algunos gestos despiertan en él las sospechas y la paranoia de que no es realmente ella. La tercera recorre la búsqueda de dos miembros de una secta espiritual que buscan a su líder que, entre otros dones, tiene que poder resucitar a los muertos.

Willem Dafoe y Margaret Qualley en 'Kind of kindness'. Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures

El proceso, tal y como contó el propio Lanthimos en una entrevista con The Guardian, “fue casi como hacer tres películas”. El cineasta empezó el proceso de creación con el primer relato, inspirado por Calígula, según contó al citado medio. "Así que comencé a imaginar cómo sería, en nuestro mundo moderno, si alguien tuviera un control tan completo sobre los demás, decidiendo cuándo comen y con quién se casan", señaló.

Con esta nueva cinta y un plantel de estrellas busca llevar a Hollywood el cine cruel y sórdido que le llevó a los festivales en sus inicios, con un resultado que a algunos espectadores puede resultarle pesado. Para ello, introduce golpes de efecto, el “más raro todavía”, sangre, vísceras, canibalismo, sexo y desnudez incómoda que provoca en muchos casos la risa incrédula del que la mira.

Aunque según contó a Indie Wire el cineasta griego, la intención no era incomodar al espectador, sino retratar la vida tal y como es, de la forma más cruda. “En primer lugar, no escribimos pensando en el efecto que esto tiene en nuestra audiencia. Simplemente vemos cómo nos sentimos, qué es instintivo de nuestro lado, qué nos parece correcto y con qué nos sentimos cómodos ambos. No sabemos cómo va a reaccionar la gente”, señaló.

Emma Stone y Jow Alwyn en 'Kind of kindness'. Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures

"Hay tantas personas, experiencias y culturas diferentes, que las permitimos todas. Eso es lo que permite que la gente tenga una visión diferente de la película y esa es la parte divertida", añadió.

Lejos de eclipsar, Emma Stone está en un segundo plano en la mayoría de relatos —pese al último donde tiene más protagonismo y donde protagoniza por tercera cinta junto al director un baile carne de meme en el último relato, que se suma a una hipnótica Sweet Dreams de Eurythmics con la que empieza la cinta— , en un reparto que destaca principalmente por la versatilidad de Jesse Plemmons, que pasa en los 50 minutos de cada relato a un registro diferente de tormento y tortura.

Todo ello acompañado de una banda sonora inquietante, con cantos vocales que acompañan la tensión de la trama a cargo de Jerskin Fendrix, el mismo compositor de la banda sonora de Pobres criaturas, con la que consiguió una nominación al Oscar.