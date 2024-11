Zayn Malik, ex de One Direction, arranca su gira con un pequeño homenaje a Liam Payne

El ex de One Direction Zayn Malik ha arrancado este sábado su primera gira en solitario, Stairway To The Sky. La idea era que esta arrancara hace precisamente un mes, el 23 de octubre, en San Francisco. Sin embargo, el fallecimiento del que fuera su compañero en la ya mítica boyband , Liam Payne, en Argentina motivó que reprogramara algunas fechas.

Y este sábado, en su primer concierto del tour, ha querido rendirle un pequeño homenaje. Una vez el artista ha abandonado el escenario de la ciudad inglesa de Leeds, en la pantalla se ha proyecto el siguiente mensaje: "Te quiero, hermano". En la misma han aparecido también el nombre de Payne y los años de su nacimiento y el de este 2024.

Este gesto no ha dejado de compartirse a través de las redes sociales, donde las fans de One Direction, están de nuevo aprovechando para manifestar la tristeza que les ha supuesto la pérdida del que fuera su ídolo adolescente, en muchos de los casos.

Aunque en un primer momento la gira fuera a arrancar en Estados Unidos, los conciertos que iba a dar allí en la segunda mitad del mes de octubre, Malik los ha pospuesto para enero del cada vez más próximo 2025. Estas son las fechas del resto del tour.

2 de diciembre: Leeds (Reino Unido)

3 de diciembre: Newcastle Upon Tyne (Reino Unido)

4 de diciembre: Manchester (Reino Unido)

8 de diciembre: Edimburgo (Reino Unido)

21 de enero: Washington (Estados Unidos)

24 y 25 de enero: Nueva York (Estados Unidos)

28 y 29 de enero: Los Ángeles (Estados Unidos)

1 de febrero: Las Vegas (Estados Unidos)

3 de febrero: San Francisco (Estados Unidos)