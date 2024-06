Desmontan la histórica creencia del plátano en el frigorífico

Camilla Hawkins, creadora de recetas y fundadora de la web FabFood4All, ha compartido en su cuenta de TikTok un descubrimiento que ha hecho sobre los plátanos.

"Parece que he estado viviendo una mentira toda mi vida. Siempre me dijeron que no se pueden guardar los plátanos en el frigorífico porque se ponen negros", contó a sus seguidores.

“La semana pasada mi hija me dijo que todos sus compañeros de la universidad lo hacen, así que los guardé en la nevera durante cuatro días enteros hasta que maduraron", continuó.

"Normalmente ahora estarían completamente negros y cubiertos de manchas, así que voy a abrir un plátano para ver si es cierto", agregó. Para su incredulidad, no fue así. "No puedo expresar lo sorprendida que estoy", dijo.