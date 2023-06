Esta es la diferencia entre revisión simple y doble corrección en los exámenes de la EVAU

Los exámenes de la EVAU ya han comenzado en la mayoría de comunidades autónomos. Y en pocos días tendrá lugar la publicación de las notas, por lo que es importante conocer la diferencia en lo que significa una revisión simple del examen y lo que supone una doble corrección.

Las notas de la EVAU marcan el futuro de los estudiantes, ya que son las que (junto a la media de Bachillerato) determinan a qué carreras universitarias y a qué universidades pueden acceder.

Por ello, una simple décima puede marcar la diferencia entre entrar a los estudios deseados o quedarse a las puertas. En ese sentido, al recibir las notas, es importante tener presente cómo salió cada examen y valorar si esa percepción se ajusta a la calificación recibida.

Si se quiere reclamar, una de las alternativas es la revisión simple. La misma no consiste en volver a corregir el examen, sino que simplemente se comprueba si todos los ejercicios están corregidos (sin pararse a observar si la corrección es correcta o no) y se verifica que la suma de las notas de cada ejercicio sea correcta. Si se opta por esta vía, no se puede bajar la nota.

La otra opción es la doble corrección, que implica que otro profesor distinto volverá a corregir de nuevo el examen. En este caso sí que se puede bajar nota, ya que se aplica una media entre la calificación que otorguen ambos docentes.

Si la diferencia entre la nota de ambas correcciones es superior a los dos puntos, un tercer profesor corrige el examen y su criterio también se utilizará para calcular la media.

El PSOE acusa al PP de “politizar” la EVAU en Madrid

Ni siquiera la EVAU está exenta de polémica en esta precampaña electoral. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado al Partido Popular de “politizar” la prueba en la Comunidad de Madrid.

El motivo es que en el examen de Historia se les ha planteado a los alumnos una pregunta que se centraba en una fotografía del expresidente José María Aznar celebrando en el balcón de Génova su victoria sobre Felipe González en 1996.

“Yo cuando veía esta pregunta y esta imagen, yo decía, es curioso, ¿no? Que el Partido Popular, que siempre nos está acusando de adoctrinamiento, utiliza la primera oportunidad para politizar algo tan serio como es la selectividad de nuestros jóvenes”, ha resaltado Pilar Alegría en una entrevista en la Cadena SER.