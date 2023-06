Entrevistan a un estudiante a la salida de la EvAU y la conversación que surge es de matrícula

Dicen los profesores que si no tienes dudas después de estudiar una lección es... porque posiblemente no la hayas estudiado. Una máxima que todos hemos tenido que escuchar alguna vez en la vida. Pero esta primavera de 2023, un estudiante inmerso en la EvAU ha subido la apuesta.

El protagonista es un joven que se confiesa "muy tranquilo" a la salida del primer día de la anyiguamente llamada selectividad. La peculiar entrevista que le hace el tiktoker Dani Carrero es pura fantasía.

¿Qué tal el primer día de Selectividad, tío?, le pregunta. "Bien", responde de inicio este peculiar estudiante. ¿Ha ido bien, entonces?, le repreguntan. Y ahí ya empieza el recital. "No... pero bien, igual se hace FP", comenta sin perder la compostura.

Son 54 segundos de pura fantasía.

Al menos, explica este aspirante a universitario, Inglés se le dio "muy bien", aunque Lengua e Historia parece que no tanto. Literalmente "mal".

Claro que de inmediato confiesa lo que parecía. ¿Te habías preparado duro? "No", sentencia. Así se entiende que no sintiera "nervios ni eso, yo no, para eso hay que estudiar", insiste, entre las risas del joven que intenta sacarle sus sensaciones a la salida de la primera jornada.

"Yo he venido muy tranquilo", retoma este joven, mientras fuma y se refresca a las afueras de la universidad, sabedor de que la cosa no pinta bien, algo que le inquieta. "Hubiera estado guapo ir a la universidad, pero... no tiene pinta".

En su mente, la Selectividad era "una clase tochísima, llena de peña" y al llegar al aula comprobó que "es grande, normalita y que se puede copiar fácil". Claro que él no lo hizo. "Yo no copio, yo... yo voy tranquilo".

Quedaba el fin de fiesta, cuando le preguntan si le queda motivación y energía para los siguientes días. "Hombre, no la he gastado todavía". De matrícula.