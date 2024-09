Duerme solo 30 minutos al día y asegura haber "duplicado" su vida 

Dormir entre siete y nueve horas diarias es uno de los mandamientos para presumir de buena salud y de prevenir posibles patologías a medio plazo, aunque hay personas que aseguran no necesitar tantas horas de sueño para sentirse bien y hacer frente al día a día.

Es el caso de Daisuke Hori, un culturista japonés de 40 años —ha participado. en el Best Body Japan—, que vive en Tokio y asegura que es más feliz que nunca durmiendo solo 30 minutos al día porque quería más tiempo en la vida.

Y algo que para la mayoría de nosotros es impensable, este hombre asegura que mantiene una apretada rutina diaria, entre el deporte, su trabajo como administrador de inversiones y ser padre. “Entreno mi cuerpo 13 veces por semana, trabajo más de 10 horas al día y no descanso ningún día. El horario varía mucho de un día para otro, pero hay algo que nunca cambia: mis 30 minutos de sueño”, cuenta al diario Independent.

Este hito sobrehumano no fue fácil de conseguir, asegura Hori que tardó siete años de ensayo y error, entrenando su cuerpo y mente para funcionar con cantidades cada vez más reducidas de sueño. “Dormir 30 minutos es una idea extrema. No mucha gente necesita tanto tiempo y libertad. El deseo de dormir es fuerte, así que no recomiendo luchar contra él. Lo importante es idear actividades que eviten el deseo de dormir”, explica.

¿Su truco? No aburrir al cerebro haciendo la misma actividad durante mucho tiempo, afirma Nori que tiene su propio canal de Youtube dedicado a aprender a dormir poco.