El error que hace aparecer el gran problema de las neveras y el simple cambio para prevenirla

La escarcha es uno de los problemas principales y más comunes de las neveras y frigoríficos. El hielo que se acumula en los cajones y puertas puede hacer que haya dificultad para abrirlos o que incluso se reduzca el espacio de almacenamiento.

Esto puede deberse a varias causas que pueden ser técnicas como que el termostato no funcione correctamente o que la goma de la puerta no cierre bien y permita la entrada de aire caliente al interior.

Pero también puede ser consecuencia de un mal uso, como abrir con demasiada frecuencia y demasiado tiempo la puerta de la nevera, no cerrarla correctamente o un mal almacenaje de los alimentos, que no se cubran correctamente o que no se enfríen del todo antes de colocarlos en el congelador.

Para evitarlo, en la web de Ideal Home dan algunas indicaciones para evitar que se acumula la incómoda escarcha y que se pueden seguir en casa, siempre y cuando no se deba a un problema técnico.

En primer lugar, recomiendan revisar las puertas, especialmente el sellado y las gomas de las mismas. Tampoco se debe sobrecargar demasiado el congelador y recomiendan "dejar espacio para la circulación de aire en el congelador para que el flujo de aire no se obstruya" y evitar un enfriamiento desigual.

Del mismo modo, hay que ajustar el termostato y la temperatura del congelador, sin que esta sea demasiado baja, ya que esto produciría una formación excesiva de hielo. Del mismo modo, hay que evitar abrir la puerta de congelador con frecuencia ya que "cada vez que se abre la puerta, entra aire caliente al congelador y cuando se encuentra con aire frío, puede producirse condensación y formación de hielo".

Por último, basta con seguir las indicaciones correctas y descongelar el congelador periódicamente, siempre que esté vacío y desenchufado. Esto evitaría la acumulación excesiva de hielo.

