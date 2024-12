El gran campeón de ajedrez Magnus Carlsen expulsado de la competición por no ir vestido correctamente

El que es considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez del siglo XXI, Magnus Carlsen, de 34 años, este viernes fue invitado a abandonar la actual edición del Mundial de Rápidas al negarse a cambiarse los pantalones vaqueros que llevaba puestos.

La noticia, que ha corrido como la pólvora alrededor del mundo, ha obligado a la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) a explicar lo sucedido: "Magnus Carlsen violó el código de vestimenta al usar vaqueros, que están explícitamente prohibidos según las regulaciones de larga trayectoria para este evento. El árbitro principal le informó de la infracción, le impuso una multa de 200 dólares y le pidió que se cambiara de vestimenta. Desafortunadamente se negó y, como resultado, no fue emparejado para la novena ronda. Esta decisión se tomó de manera imparcial y se aplica por igual a todos los jugadores".

El jugador noruego, por su parte, también ha aclarado lo sucedido y reconoció que había sido "un día difícil", que "no estaba jugando bien" y estaba "un poco fuera de control". Carlsen contó que había estado comiendo antes de llegar al torneo y que apenas le dio tiempo de subir a la habitación para cambiarse. "Me puse una camisa, una chaqueta e incluso me cambié de zapatos, pero ni siquiera pensé lo de los vaqueros", indicó.

"Llegué aquí y no sé si después de la primera o la segunda partida me multaron y después me dieron un warning diciéndome que no sería emparejado si no iba a cambiar mi ropa. Me dijeron que podía hacerlo después de la tercera ronda de hoy y yo les dije que me cambiaría al día siguiente. Me comentaron que tenía que ser en ese momento y a esas alturas ya era un poco una cuestión de principios para mí", aseguró tajante.

El noruego también aclaró por qué no había recurrido la decisión: "Soy demasiado mayor a estas alturas para preocuparme mucho por estas cosas si eso es lo que quieren. Creo que es una cuestión de las dos partes, nadie ha querido recular y aquí estamos", aseguraba satisfecho por la decisión que había tomado.

Además, en su cuenta de Twitter, ironizó con lo ocurrido subiendo una foto con los citados vaqueros y el mensaje OOTD, Outfit Of The Day, el atuendo del día.