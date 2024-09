El hombre con el pene más grande del mundo revela las dificultades a las que se enfrenta en la vida cotidiana

En el imaginario colectivo tener el pene grande despierta admiración y cierta envidia. Pero en algunos casos, el tamaño superior a la media del miembro masculino supone más problemas que ventajas. Y si no, que se lo pregunten a Matt Barr, el hombre con el pene más grande del mundo, científicamente corroborado: en erección llega a alcanzar los 36 centímetros.

En abril de 2024, Barr fue entrevistado en el programa de televisión británico This Morning y allí habló del calvario que supone esta 'anomalía'. En esta conversación explicaba que tiene problemas con el flujo sanguíneo porque el cuerpo ha de hacer un sobreesfuerzo: "Me he sentido mareado de vez en cuando, he tenido erecciones y esas cosas, pero no puedo lograr una erección completa", declaró.

Además, reconoce que tiene problemas a la hora de vestirse y sus pantalones son una talla más grande. En cuanto a la ropa interior la compra personalizada "diseñada para personas con talentos naturales".

Desde que apareció en el programa, Barr reconoce haber recibido 'extraás' propuestas, como ir a limpiar la casa desnudo. "La mayoría de las cosas son demasiado lascivas para decirlas", asegura afirmando que, aunque sería fácil, no se ha planteado ganar dinero en OnlyFans y lo que si está haciendo es escribir sus memorias.