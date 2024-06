El nutricionista Pablo Ojeda propone cambiar el rebozado tradicional por el panko de la II Guerra Mundial

El rebozado es una técnica culinaria muy presente en los hogares españoles. Si es casero, siempre es mejor que consumirlo fuera de casa, pero desde el punto de vista nutricional puede haber alternativas mejores.

Algunas las dio el nutricionista Pablo Ojeda en Más vale tarde de laSexta, donde afirmó que no se trataba de desterrarlo, pero sí de mejorarlo.

Para lograr rebozados de calidad, recomienda utilizar un "aceite de calidad" e ingredientes "con mayores beneficios". Él, por ejemplo, propuso rebozar unos gambones con tempura y panko.

"Es un pan japonés que se inventó en la II Guerra Mundial", explicó sobre este producto.

Un plato de panko. Getty Images

Según Ojeda, lo que lo diferencia con el resto de panes es que "aquí meten una resistencia dentro del pan y el calor va de dentro hacia afuera". Como resultado, el rebozado con panko "queda como más crujiente".

"De los rebozados tradicionales, ¿a ti cuál te parece peor, la harina o el pan rallado? ¿O ambas?", quiso saber la presentadora Cristina Pardo. "Las harinas", respondió el nutricionista. "Al final, a nivel metabólico, no es lo mejor del mundo. El pan rallado no me desagrada mucho", agregó.