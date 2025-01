El sello británico Solid Grooves protagoniza el último anuncio del OFFSónar 2025

El renombrado sello británico Solid Grooves ha confirmado su regreso triunfal a OFFSónar, formando parte de la programación completa de este evento clave en la escena electrónica europea. Su esperado takeover se llevará a cabo el viernes 13 de junio en el icónico Poble Espanyol, consolidando su posición como una de las propuestas más anticipadas del festival.

Solid Grooves inicia su calendario de 2025 con un evento que promete superar el éxito del año pasado, cuando agotaron todas las entradas. Esta ocasión también marca el debut de su renovada imagen de marca, con un estilo visual y gráfico que refleja su evolución y compromiso con la innovación en los géneros house y techno. Fundado por artistas como Michael Bibi y PAWSA, el sello sigue siendo un referente global, atrayendo a una comunidad de seguidores leales.

El takeover de Solid Grooves se realizará en el marco de OFFSónar el viernes 13 de junio en el Poble Espanyol, con una programación inmersiva de 17:00 a 2:00. Las entradas estarán disponibles únicamente en DICE y en la web de OFFSónar, con una preventa exclusiva el 21 de enero a las 14:00, accesible solo para aquellos que se registren. La venta general comenzará el 22 de enero.

Al igual que en la edición del año pasado, OFFSónar ocupará todos los escenarios principales del Poble Espanyol: Plaza Mayor, Carpa&Picnic, Monasterio y la más íntima Upload Room, ofreciendo una experiencia musical de élite que reúne a sellos y artistas destacados bajo el lema: “Bringing together labels and artists at the cutting edge of dance music”. Este festival transforma el recinto en un santuario de música electrónica durante seis días, convirtiéndose en una cita obligada para los amantes del género.

Aunque el lineup se anunciará más adelante, la promesa de una programación excepcional ya ha generado gran expectación. La edición de 2024, que fue sold out, reafirma el impacto de Solid Grooves como una de las propuestas más atractivas de la Sónar Week. Con su regreso a OFFSónar, Solid Grooves demuestra una vez más por qué es uno de los sellos más influyentes de la música electrónica.