Gloria Gaynor: "No creo que gran parte de la música actual persista en el tiempo"

Decir Gloria Gaynor (Newark, EEUU, 1943) es decir historia de la música del último medio siglo. El tiempo que su voz lleva llenando salas, ceremonias y el día a día de millones de personas con himnos como You never can say goodbye, Can't take my eyes off you o el icono I will survive. "Más que una canción", como acostumbra a decir y que cinco décadas después le sigue deparando emociones en vivo.

Lo confiesa en una entrevista a El HuffPost desde su casa en New Jersey. Allí prepara su inminente regreso a España, un país que le trae buenos recuerdos y al que vuelve con un único concierto el próximo sábado 12 de octubre en el WiZink Center de Madrid. Hasta la capital le lleva una gira bautizada como uno de esos hits y cuyo título inspira incluso su propia historia vital: Nunca puedes decir adiós.

No lo dice porque, a sus 81 años, aún tiene "sueños" por cumplir y "fuerzas" para seguir "complaciendo a mi público" y siempre bajo un fuerte testimonio de su fe religiosa, que le ha inspirado en su más reciente trabajo, Testimony un disco que supone su vigésimo álbum.

Junto a este trabajo aparecerán los superéxitos musicales de una carrera con muchos grandes momentos pero también situaciones muy duras a las que ha sabido sobreponerse. Su fuerza, insiste, reside en su fe y no decaerá "mientras lleve música que eleva la vida a mi público". Una longevidad que también le hace reflexionar sobre el sentido de la música actual y el futuro.

En una semana vuelves a España con tu concierto en Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de nuestro país y de su público?

Mis mejores recuerdos de España y los fans españoles son lo cariñosos y lo acogedores que son. Me encanta cómo me hacen sentir y estoy realmente feliz de poder estar otra vez con ellos, actuando ante mi público.

¿Después de 50 años como estrella de la música qué sueños quedan por cumplir?

i gran sueño es tener un álbum de gospel que el mundo pueda escuchar y que le sirva para lograr una mejor comprensión del amor de Dios y una mejor valoración de lo que Cristo sacrificó por nosotros y nuestra salvación.

Siento que siempre debo cantar algunos de mis éxitos, especialmente I Will Survive, pero para mí esto no es presión. Realmente cumplo mi deseo de complacer a la audiencia

Es seguro que en el concierto en el WiZink Center no faltarán tus grandes clásicos. Entre ellos, hay una canción que ya has contado que va más allá, para ti y para mucha gente, I Will Survive. ¿Después de interpretarla miles de veces sigue haciéndote sentir algo en el momento o intentas dejar aparte las emociones?

Siempre, siempre estoy emocionalmente involucrada por las canciones y las historias que estoy interpretando y mi público también es parte de esas emociones mientras actúo.

No es raro encontrar artistas, bandas o solistas, que llegan a admitir 'presión' por incluir su gran éxito en los repertorios, como si no pudieran salir de ese hit. ¿Tú has llegado a sentir esa cierta presión de no poder prescindir de determinadas canciones?

Realmente siento que siempre debo cantar algunos de mis éxitos en mis shows, especialmente I Will Survive, pero para mí esto no es presión. Realmente estoy cumpliendo mi propio deseo, que es complacer a mi audiencia.

Entre sueños, éxitos y millones de fans por todo el mundo, tu historia también incluye serias dificultades, tanto a nivel personal como musical e incluso de salud. En este punto de tu vida, tras décadas de éxito, ¿dónde encuentras la fuerza para seguir girando, grabando y expandiendo tu música?

Encuentro fuerza para continuar disfrutando de mi carrera en mi fe en Jesucristo y la creencia de que estoy cumpliendo su deseo y diseño para mi vida, mientras llevo música que eleva la vida a mi público.

Hablemos de música. Aún hoy, siguen siendo grandes éxitos canciones de los 60, los 70 o los 80. ¿Qué piensas de la música de hoy día? ¿Consideras que realmente la más escuchada en la actualidad está creada con una intención de perdurar?

No puedo decir lo que otros artistas sienten o piensan al crear o trabajar en su música, pero a menudo sí me pregunto si los artistas de hoy piensan en esa idea de la longevidad cuando producen su música. Sinceramente, no creo que gran parte de la música actual persista durante décadas.

Aprovechando que estamos a las puertas de las elecciones en EEUU, una cuestión extramusical. ¿Consideras que hoy los artistas están condicionados por la presión social a la hora de mostrar sus opiniones políticas, religiosas, sociales... y que eso puede condicionarles?

Todos los artistas en Estados Unidos son libres de expresar sus opiniones o convicciones políticas. Algunos lo hacen y otros prefieren simplemente expresar elementos de la vida que son importantes para ellos.

Creo que muchos artistas prefieren dejar a los demás el informarse sobre los candidatos y sus posiciones sobre los diferentes asuntos, que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones sobre qué candidato tiene más probabilidades de cumplir con sus puntos de vista.