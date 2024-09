Esta es la planta inmortal que se puede encontrar en España

A la hora de elegir una planta, además de la estética y la ubicación, los cuidados juegan un papel fundamental. Las personas que no pueden dedicarle demasiado tiempo o no tienen mucha facilidad con las plantas, prefieren una que no exija mucho riego, podas, abonos o cualquier otro tipo de cuidado.

No obstante, existen 350 especies que son capaces de "resucitar", según el especialista vegetal, Jill Farrant. Una de ellas es la Ramonda Myconi, conocida como "oreja de oso". Se ubica, según la web Jardín Ibérico, entre los 600m hasta los 2.000m de altitud en el Pirineo.

Además, crecen en "superficies rocosas hasta verticales donde la exposición directa a la luz no es duradera" y recuerda a la "violeta del Kilimanjaro" y son considerada una "reliquia de la era preglaciar".

Aparecen pegadas a la roca y se disponen con sus hojas como rosetas color verde oscuro, peludas y con bordes dentados. Florecen entre mayo y julio, de forma agrupada, cada una con cinco pétalo de colores morados, lila o rosado y, alguna vez, blancos.

Suelen estar en las rocas y sus raíces de color negro se integran en el musgo entre las grietas. Lo más curioso de e5stas plantas sobreviven a una completa desecación, debido a su mecanismo bioquímico por el que "transforma la rafinosa (un azúcar) en sacarosa para evitar la muerte celular".