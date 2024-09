Estas cinco palabras nunca las dicen las personas seguras de sí mismas

A la hora de enfrentar una reunión, una exposición o reunirse en el ámbito laboral, cada vez es más común leer consejos o ver vídeos en los que den claves de oratoria. En ellos dejan claro que la postura, la posición de las manos o la expresión de la cara son esenciales a la hora de mostrar seguridad y confianza en uno mismo.

Pero si hay algo fundamental para mostrar seguridad en un discurso son las palabras que se empleen en él. En este sentido el consultor profesional y coach empresarial Joel Garfinkle (cuyos clientes incluyen Amazon y Starbucks) ha dado algunos consejos para expresarse recogidos por la edición griega de Madame Figaro.

En ellos detalla qué palabras no se deberían utilizar para mostrar seguridad frente al interlocutor. "Para empezar, las expresiones 'um', 'hmm', 'uh' y cualquier otra cosa que uses para conectar tus oraciones muestran que no estás seguro de qué decir a continuación, lo que te hace parecer menos decidido", explica.

Del mismo modo, señala que expresiones que no concreten frecuencia o cantidad, como "normalmente" y "a menudo" pueden denotar que no se está seguro" de la exactitud de lo que está diciendo y puede parecer estar preparando el terreno para la posibilidad de error".

Por último, Garfinkle recomienda no utilizar expresiones obsoletas como decir "lo último" o "lo más", que ya han caído en desuso en un lenguaje coloquial.