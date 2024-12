Esto es lo que te podrías comprar ahora con el dinero del premio del primer sorteo de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería Nacional del 22 de diciembre es el pistoletazo de salida de la Navidad en nuestro país —con permiso de la diva mundial Mariah Carey y su "It's tiiiime" al ritmo de All I Want for Christmas Is You—. Y no es de extrañar porque este especial momento es más antiguo que el tradicional villancico Los peces en el río.

El primer sorteo extraordinario de Navidad se celebró allá por 1812, es decir, que desde hace 212 años los niños de San Ildefonso son los encargados de repartir El Gordo en cualquier rincón de España.

Entonces, como informa la web de Loterías y Apuestas del Estado, el décimo costaba 40 reales. El número agraciado fue el 3.604 y el premio, 8.000 pesos fuertes (64.000 reales) o sea, 16.000 de las antigua pesetas, es decir, 96,16 euros.

Es evidente que en 1812, esos 8.000 pesos fuertes eran una 'millonada', como lo son los 400.000 euros al décimo que tocan ahora, pero ese premio Gordo de hace dos siglos poco nos iba a solucionar en estos tiempos. Ni siquiera cubriríamos los gastos de la Navidad, que la app financiera Plazo ha calculado en 520 euros de media.

Eso sí, algún capricho nos podemos dar: un roscón de La Duquesita, elegido el mejor de Madrid, por 18 euros; un décimo para el sorteo de El Niño por 20 euros; una botella de Cava Estel d'Argent Brut Nature, elegido uno de los mejores, por 10,95; la Crema de Queso Azul Adictivo que Inditex ha incluido en su cesta de Navidad y que cuesta 11 euros; un libro para regalar en el Amigo Invisible, por ejemplo, Victoria, Premio Planeta 2024, por 21,75 euros; una vela de Navidad, que podemos comprar en Amazon por 14,95...