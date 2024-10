Estos son los hábitos de los clientes que más detestan los peluqueros

Llega el momento de hacer un ligero cambio de imagen. O puede que no, que sea el de volver a dejar esa melena como hace unos meses, o que simplemente precise un ligero retoque y desechar las puntas. Sea cual sea el deseo, es un peluquero o una peluquera la persona al que se suele encomendar esa misión.

Hay quien visita las peluquerías más a menudo que otros, pero independientemente de ello hay una serie de hábitos que tienen los clientes y que los trabajadores de estos establecimientos no suelen agradecer. Así lo ha explicado la edición húngara de la revista Elle.

El primero de ellos es llegar antes de la hora de la cita. No quieren decir que haya que llegar tarde a la peluquería, pero no con exceso de tiempo de sobra. Es decir, no llegar 10 minutos antes del momento en el que habían citado, dado que, según Elle, en estos establecimientos tienen la jornada programada.

Otro hábito que, desde la publicación, señalan que no gusta a los peluqueros es la falta de comunicación entre clienta y profesional. Esta es la mejor manera de que la persona que está realizando el corte sepa qué es lo que busca su cliente.

Finalmente, instan a que la clientela no tome el control de la situación. Es decir, considera que necesita un tipo concreto de laca o un ligero cambio en el peinado prefieren que lo digan a que busquen por sí mismos el producto, de tal forma que el profesional pueda brindar el mejor servicio del que dispone.