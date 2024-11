Ganó la Lotería, se compró una casa, un Porsche y esta fue su situación cinco años después

La historia de Lara y Roger Griffiths bien podría ser el sueño de muchos. En 2005, esta pareja de Leeds (Reino Unido) ganó un premio de la lotería cifrado nada menos que en 2,6 millones de euros. Sin embargo, una mala gestión y una situación personal complicada hicieron que su felicidad se desvaneciese al cabo de cinco años.

Entre otros muchos gastos iniciales, la pareja se compró una casa de lujo y un Porsche, además de un estudio de tatuajes y belleza para Lara, todo ello sumó un 20% de lo que ganaron con el premio, algo que se incrementó con un alto tren de vida, viajes de lujo a destinos como Abu Dabi, fiestas y complementos de diseño como 50 bolsos de marca.

"Déjame decirte que ganar la lotería no es todo lo bueno que parece. La mayoría de las personas terminan en peores condiciones de algún modo, y nadie siente compasión por ti porque ganaste el dinero en lugar de ganarlo", señaló Lara a MailOnline.

Ambos tuvieron discrepancias por cómo gastar el dinero y buscaron asesoramiento legal que les recomendó emprender e invertir. "Nos dijeron que no debíamos poner todos los huevos en la misma cesta, así que decidimos invertir en propiedades y negocios. Pensamos que lo estábamos haciendo todo bien", recuerda la británica a The Sun.

Lara continuó trabajando en su centro de belleza hasta que descubrió que además de que el dinero se iba agotando, Roger tenía una amante. "Mi marido pidió el número de teléfono de una mujer y su amigo parecía estar animándolo a tener algo con ella. Me desmoroné y llamé a Roger para pedirle una explicación", explica.

Pero esto no fue todo, Roger no trabajó durante este tiempo y cuando quiso darle explicaciones sobre su aventura le confesó también que estaban en bancarrota y que no tenía dinero. "Estoy en la ruina y no puedo vivir en otro lugar", le dijo.

"Lara es una madre brillante y fue una compañera maravillosa para mí. Los correos electrónicos no pusieron fin a nuestro matrimonio, sino que fueron un catalizador. Nuestro matrimonio venía yendo mal desde hacía algún tiempo y la tensión de nuestra situación financiera no ayudaba", recuerda el británico al citado medio.

"Es cierto que el hecho de haber ganado la lotería afectó negativamente nuestra relación. Antes éramos un equipo y caminábamos por caminos paralelos, y después empezamos a tirar en direcciones completamente diferentes", añade. Tras esto, además sufrieron un incendio que no podían afrontar con su seguro de hogar y perdieron la casa. Pasaron a vivir separados y haciendo su vida de cero, sin rastro del dinero que llegaron a tener.