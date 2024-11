Adiós al "ponte el abrigo": un pediatra da la solución a la clásica pelea entre padres e hijos

Antes de salir de casa para llevar a los y las peques al colegio, con la hora pegada y el frío tempranero asolando fuera, es el momento menos idóneo para tener la clásica discusión que ha enfrentado durante años a generaciones y generaciones de padres e hijos.

Se trata de la de convencer al niño o a la niña de que se abrigue bien al salir de casa. Por norma general, al continuar todavía al calor del hogar, se suelen resistir a salir de él bien abrigados, porque todavía no han sentido el frío que hace fuera. "¿Por qué lo hacen?", ha planteado el pediatra Carlos González en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok, el mismo en el que ha compartido la respuesta.

"Porque tienen calor, el niño tiene razón", ha asegurado el experto. "Es decir, 'estoy en casa, tengo calor, no quiero ponerme un abrigo y una bufanda'. Es el niño el que está actuando de forma lógica y racional", ha apostillado.

Y, si bien es cierto que un rato después va a salir a la calle y hará frío, el pequeño "no es meteorólogo, no sabe predecir el tiempo con cinco minutos de antelación", ha proseguido su explicación el pediatra. "Él no sabe que va a tener frío, él sabe que ahora tiene calor", ha insistido, antes de hacer su recomendación a tantos padres y madres que se encuentran en esa disputa.

"En vez de pelearte para intentarle poner el abrigo a un niño que tiene calor, y es absurdo, lo que puedes hacer es salir a la calle con el niño en una mano y el abrigo en otra", ha indicado el experto, que ha culminado su explicación asegurando que, cuando el pequeño vea que tiene frío, se pondrá el abrigo".