Alertan de los abuelos que son un riesgo para los nietos: lo que se oculta en sus buenas intenciones

Morsa Images via Getty Images

Puede resultar fácil suponer que los abuelos tienen todos los recursos que pueden necesitar para cuidar niños porque ya han criado a sus hijos, pero la verdad es que hay algunas cuestiones en las que incluso los abuelos necesitan una actualización de sus conocimientos o hábitos, o simplemente un repaso, en especial sobre lo que es seguro y lo que no para los niños.

Uno de los ejemplos de que numerosos abuelos no están al tanto de la información más reciente sobre salud y seguridad para los niños tiene que ver con la seguridad del sueño de los bebés. Los abuelos no siempre son conscientes de que deben poner a los bebés a dormir boca arriba, no boca abajo, para reducir el riesgo de llamado síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) .

"Cuando los abuelos toman la iniciativa, puede ser maravilloso para los nietos, pero también puede plantear desafíos en términos de estilo de vida, finanzas y salud mental y física para un grupo algo mayor o de edad avanzada", dijo el investigador principal Andrew Adesman de una investigación sobre esta cuestión en su presentación a la prensa. Este médico descubrió también en su estudio que el 44% de los 636 abuelos encuestados creían que los baños de hielo eran una buena manera de bajar una fiebre muy alta. Los profesionales de la salud saben en la actualidad que los baños de hielo pueden provocar escalofríos e hipotermia; un baño tibio o frío es mucho más seguro.

Otros remedios equivocados que mencionan estos expertos van desde calentar en el microondas un calcetín lleno de arroz seco para el dolor de oído hasta frotar un poco de whisky en las encías cuando tienen molestias porque les están saliendo los dientes.

Adesman presentó sus hallazgos en la Reunión de Sociedades Académicas de Pediatría en San Francisco en 2017, según la publicación Parents. "En sus cuestionarios, una muestra bastante grande de abuelos sintió que estaba haciendo un buen trabajo, pero reconoció que no tenía el apoyo que a menudo necesitaba y que su rol podría ser alienante en términos de su propio grupo de pares", afirmó este investigador.

Como dato sobre esta cuestión, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, 7 millones de abuelos viven con nietos menores de 18 años en ese país. Y el cálculo que hacen es que unos 1,3 millones de esos abuelos han tenido que asumir el papel de padres para satisfacer las necesidades básicas de sus nietos, también en EE UU.

Lo cierto es que, en prácticamente todas las partes del mundo más desarrollado, muchos padres jóvenes necesitan la ayuda de los abuelos de sus hijos regularmente para que les ayuden en el cuidado cuando ellos están trabajando y también para algunos es la única manera de poder realizar actividades, como ir a la compra, o para tener algo de tiempo para su propio ocio, sobre todo cuando los hijos son muy pequeños.

En resumen, para lo que estén en este caso, no está de más saber lo que estos expertos aconsejan que, como regla general, si un abuelo ayuda a cuidar a su hijo, como no dar nada por sentado en lo que respecta a lo que puedan saber o entender. La comunicación exhaustiva con ellos para fijar pautas o acordar normas comunes es fundamental tambbién. Así que antes de que su pequeño pase el día solo con los abuelos, se debería considerar la posibilidad de organizar una reunión familiar para repasar las pautas y expectativas, destacan estos especialistas. "Tómese el tiempo para establecer límites sobre lo que son y no son responsables mientras sus hijos estén bajo su cuidado. En última instancia, todos se sentirán más seguros y mejor preparados", concluye Adesman.