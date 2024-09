Desconcierto en Europa por el nuevo hábito de los jóvenes difícil de entender para los padres

Los teléfonos móviles han cambiado nuestros hábitos de forma abismal. Y, de hecho, la función de llamar es quizás la que menos se utiliza de estos aparatos inteligentes, especialmente la gente más joven. La comunicación que impera en este nuevo universo es por mensaje, especialmente de WhatsApp.

Al hábito de los jóvenes de no llamar por teléfono se une el de no contestar a él cuando se les llama. Es tan generalizado este fenómeno que empieza a ser una gran preocupación en las familias de muchos los países, incluidos los padres españoles. Tanto como para que el servicio de comparación finlandés Uswitch haya realizado una encuesta entre 2.000 personas de 18 a 30 años para intentar averiguar la razón de que no contesten a las llamadas de móvil.

El motivo más común detectado en este estudio es el evitar estafas. Pero más de la mitad de los encuestados contestaron que una llamada, sin previo aviso, suele significar malas noticias, así que no lo cogen por miedo.

Según la psicóloga Elena Touron, es posible que las nuevas generaciones nunca hayan adoptado el hábito que es obvio para sus padres, es decir, contestar siempre al teléfono, ha declarado a la BBC. En cambio, los jóvenes aprenden a enviar mensajes de texto después de adquirir su primer teléfono. Como resultado, hablar por teléfono les resulta extraño, resalta la psicóloga

La encuesta destaca que casi la mitad de los jóvenes prefieren comunicarse por las redes sociales y el 37%, por mensajes de voz. Casi dos tercios de los jóvenes quieren recibir un mensaje de texto en lugar de una llamada de voz. Aun así, aproximadamente la mitad de los jóvenes consideraría insultante que un ser querido no les llamara para contarles un acontecimiento feliz, como un compromiso o el nacimiento de un bebé.

Los números especialmente desconocidos generalmente no se responden porque existe el temor de que haya un estafador al otro lado de la línea.

De hecho, el informe señala que el operador de telecomunicaciones DNA ya observó en 2017 que les resulta más difícil llegar a la gente joven por teléfono que a los más mayores. Según DNA, esto se debe al hecho de que alrededor de dos tercios de los jóvenes entre 15 y 24 años mantenían sus teléfonos en silencio o en vibración incluso durante el día entero.

Este informe también advierte de que ignorar las llamadas también puede causar algún perjuicio a la persona que nunca las coge, ya que puede tratarse, por ejemplo, de llamadas de médicos y autoridades, que suelen proceder de números desconocidos para el la recibe. De hecho, menciona un caso en Finlandia en el que la policía no logró localizar a la esposa de un hombre que había sufrido un accidente porque no respondía a números desconocidos.