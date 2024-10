Destapan la penosa frase lapidaria de un doctor para revelar a unos padres que su hijo tiene síndrome de Down

Bebé con síndrome de Down.

Un nacimiento es, en general, una noticia motivo de alegría en las familias. Así lo fue para Iselin y su marido Jostein Metveit, una pareja de noruegos que entrevista el medio noruego Grimstad Adressetidende. Sin embargo, hay ocasiones en que los médicos deben comunicar que durante el proceso ha habido alguna complicación.

Eso sucedió en el caso de Iselin, cuyo parto se adelantó cuatro semanas. "El parto transcurrió rápidamente y no había nada que indicara que le pasara algo", recuerda al citado medio sobre el nacimiento de su hijo Aron. Sin embargo, tras dar a luz, el médico le indicó que sospechaba que su hijo pudiese tener síndrome de Down.

"Fue un shock escuchar esto, pero probablemente fue la forma en que lo dijo el médico lo que más se me quedó grabado en la memoria", detalla. "¿Te habrás dado cuenta de que no se parece mucho a ti?", le dijo el médico.

La madre no se percató de los signos, supuestamente tan evidentes para el médico. "Creo que quizás tenía los ojos ligeramente rasgados, pero los recién nacidos suelen tener la cara un poco hinchada y, de hecho, creo que se parecía un poco a los parientes de mi marido", detalla.

Sin embargo, tras varios análisis el médico acabó ratificando su diagnóstico y les comunicó que Aron tenía síndrome de Down. Aunque estuvieron en shock un tiempo Iselin recuerda al periódico que no le importaba la enfermedad y se apoyó en su familia.

"Muchos temen que les sobrará mucho cuando tengan un hijo con Down, pero Aron está sano. El corazón es quizás lo que más preocupa a la gente. Pero al mismo tiempo, todos los padres están preocupados por sus hijos, y esto no se aplica sólo a los padres que tienen hijos con Down", explica.