El hábito que los padres hacen cada vez más con sus hijos menores de dos años y debería estar prohibido: "Es como darle un vaso de whisky"

En los últimos años los expertos no han dejado de advertir a padres o a profesores sobre los peligros de las pantallas y de que el los niños pequeños abusen de ellas. Según Nora Kurtin, experta en crianza desde hace varias décadas, los menores de dos años no deberían tener acceso a ninguna pantalla.

Así lo ha explicado en una entrevista con La voz de Galicia en la que es rotunda al respecto: "Cada vez más, todos los medios que hablamos de crianza, decimos que el niño no debería estar expuesto a ninguna pantalla antes de los dos años. Suena a ciencia ficción, pero es lo que dicen los estudios".

Según Kurtin, es una edad "en la que el desarrollo neural del niño se ve afectado por esta sobreexposición a las pantallas". La experta reconoce que, aunque sabe que "es complicado" para los padres prohibir este uso de pantallas, "deberíamos intentarlo" por el bien de los más pequeños.

"No podemos dejar en sus manos la decisión de si quiere ver pantallas o no, tenemos que quitárselas. Es como si le das un vaso de whisky, no puede tomarlo, no es bueno para su desarrollo", declara la experta durante la entrevista.

Si es demasiado tarde y los niños han tenido acceso a las pantallas, Kurtin recomienda "intentar que estas experiencias sean equilibradas, con límite de tiempo, y enriquecedoras, contenidos aptos para su edad". La experta recuerda que no se les puede dejar que "naveguen libremente", especialmente a partir de los ocho años.