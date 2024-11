La familia española con 8 hijos y todos los nombres empiezan por J

Cada vez hay menos familias numerosas en España que, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, constituyen 800.000 hogares. De los cuales, según la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), las que cuentan con tres hijos suponen 61% del total de familias numerosas. Las menos frecuentes, según este estudio, serían las de más de seis hijos que suponen menos de un 5% de las familias numerosas.

Ese es el caso de la familia de Marta y Juan, una pareja que tiene nada menos que ocho hijos. Según cuentan a La Voz de Galicia, tienen "ocho machotes" y todos ellos han seguido una curiosa tradición. Todos sus nombres empiezan por J.

El 27 de marzo del 2013 nació el primogénito, llamado Juan como su padre, justo nueve meses después de darse el 'sí, quiero'. Poco más de un año después nació Jaime, en octubre del 2014, que aseguran que su nombre fue "pura casualidad". Sin embargo, a partir del tercero empezaron a hacerlo de forma consciente.

"Teníamos a Juan y a Jaime, y dijimos: ‘¿Por qué no le ponemos otro con J?' Y le pusimos Jacobo, que además es el mismo nombre que Jaime", explican sobre el tercero, nacido en septiembre de 2015. A él le siguieron Jorge en abril de 2017, José en mayo de 2019, Javier en marzo de 2021, Julián en septiembre de 2022 y Joaquín en abril de 2024.

Con respecto a la crianza, ambos aseguran al citado medio que no tenían pensado tener una familia tan numerosa pero sí que querían tener hijos. "Yo no pensaba que iba a tener tantos hijos, la verdad. Quería tener mínimo uno, pero cuando vi que Marta estaba por la labor, dije: ‘Pues nada'. Yo me siento cómodo en el follón, me he criado en ese jaleo, me veo capaz", asegura Juan, que en su familia también son ocho hermanos.

Por su parte, Marta asegura que es "muy madre". "Me encanta el rol de madre. Me ha gustado desde pequeñita. Cuando me decían: ‘¿Qué vas a ser de mayor?', yo contestaba: ‘Mamá y periodista'. Al final, se juntan dos personas que tienen esa forma de entender la vida, y puede surgir esto, pero en ningún momento lo hemos llevado bajo un esquema", señala.

"Es más, si lo llevas esquematizado, no tienes ocho hijos. Porque lo que supone logísticamente, económicamente, socialmente, personalmente... si te paras a pensarlo en frío y en serio, seguramente no lo haces", apostilla.

Con respecto a la crianza, aseguran que se organizan bien y que incluso los mayores ayudan a los pequeños. Ayer, por ejemplo, le dije a uno que le pusiera el pijama al otro, otro me contestó: ‘Ya llevo yo el agua a las mesillas de noche de los pequeños... Les pides ayuda, dentro de su capacidad, evidentemente. También son niños pequeños, y de repente, como es lógico, se han escapado y están jugando a la Play", explica.