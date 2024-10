La supermamá con 11 hijos (y uno en camino) revela cuánto gasta en el supermercado cada mes y sorprende con la cifra

Ya tiene 11 hijos, de entre uno y 22 años, y uno más está en camino. Así es la vida de Lisa Tunner y su marido Bryan, cuya historia de amor se remonta a la secundaria. Ella, natural de Missouri y con 40 años, educa en casa a ocho de los pequeños y ha contado cómo es su día a día en una entrevista para el Daily Mail.

Durante la conversación, ha desvelado algunos detalles sobre cómo se gestionan tanto para limpiar como para comprar. Acerca de este último aspecto, ha comentado al rotativo británico que desembolsan alrededor de 1.600 dólares al mes sólo en alimentos. Y no todo lo adquieren en el supermercado, la carne la compran al por mayor en un granja local.

"Cada verano hacemos un plan de comidas anual y un cuadro de tareas, lo que me ayuda a liberar capacidad mental cada día, ya que ya no tomo tantas decisiones", ha contado Tunner al Daily Mail. Asimismo, ha especificado que cocina "en mayor volumen que antes"; sin embargo, ha asegurado que sus menús son "sencillos" y que "no requieren mucho tiempo de preparación".

En cuanto a la limpieza, "los niños tienen tareas domésticas y ayudan con la limpieza habitual", ha proseguido narrando la futura madre de 12. "Es sorprendente lo limpia que podemos dejar nuestra casa en una limpieza rápida de 15 minutos", ha añadido.

Otro de los aspectos de los que ha hablado es el de cómo gestionan la colada. Ponen la lavadora entre cuatro o cinco veces al día y guardan las prendas inmediatamente.

Finalmente, ha compartido cómo es un día en su vida. Lo primero que hace es levantarse ante que los 11 pequeños, para trabajar un poco y, a continuación, desayunan antes de empezar las clases hacia las 09:00 horas. Antes de terminar las clases a primera hora de la tarde, se toman una pequeña pausa para almorzar y hacen algunas tareas de casa.

"Luego hay un momento de juegos en familia y otro de tranquilidad; normalmente, trabajo más durante este tiempo", ha proseguido narrando Lisa. Después de merendar, suele empezar a preparar la cena. Y, finalmente, cenan todos juntos una vez que su marido vuelve a casa y limpia la cocina.